05 апреля 2026 в 14:30

Песков дал Каллас дельный совет

Песков посоветовал Каллас заняться исправлением ошибок ЕС

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава европейской дипломатии Кая Каллас могла бы попытаться «починить» хотя бы малую часть того, что представители Евросоюза успели «сломать», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, соответствующий вклад необходимо внести именно сейчас, а не в будущем.

Конечно, она могла бы поступить лучше, если бы она внесла сегодня — не в ретроспективе, а сегодня — хотя бы маленькую толику позитивного вклада в дело починки того, что они [представители ЕС] успели сломать, — констатировал Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Каллас должна выпить, чтобы не делать ничем не подкрепленных заявлений. По его словам, еврочиновнице следует последовать собственной рекомендации.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что комиксы Marvel не научат Каллас профессиональным навыкам. По словам спецпредставителя президента РФ, надвигающийся на Европу энергетический кризис обеспечит чиновников достаточным образованием.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе на Иран
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

