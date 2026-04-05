Глава европейской дипломатии Кая Каллас могла бы попытаться «починить» хотя бы малую часть того, что представители Евросоюза успели «сломать», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, соответствующий вклад необходимо внести именно сейчас, а не в будущем.

Конечно, она могла бы поступить лучше, если бы она внесла сегодня — не в ретроспективе, а сегодня — хотя бы маленькую толику позитивного вклада в дело починки того, что они [представители ЕС] успели сломать, — констатировал Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Каллас должна выпить, чтобы не делать ничем не подкрепленных заявлений. По его словам, еврочиновнице следует последовать собственной рекомендации.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что комиксы Marvel не научат Каллас профессиональным навыкам. По словам спецпредставителя президента РФ, надвигающийся на Европу энергетический кризис обеспечит чиновников достаточным образованием.