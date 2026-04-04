Великий понедельник — 2026: дата, традиции и история праздника

С Великого понедельника начинается Страстная седмица. Это завершающий и самый строгий этап поста, предшествующий Пасхе — главному торжеству в христианстве. Великий понедельник, как и само Светлое Христово Воскресение, не закреплен за определенной датой: в 2026 году верующие будут отмечать его 6 апреля. В народе этот день именуют Чистым понедельником. Его полагается посвящать молитвенному правилу и наведению порядка, очищая как жилище, так и собственные мысли. При этом церковный устав не одобряет шумные застолья и развлечения. Подробности об истоках этого церковного праздника, его обычаях и связанных с ним народных поверьях — в материале NEWS.ru.

История Великого понедельника: почему первый день Страстной недели считают великим?

Каждый день Страстной седмицы называется великим не случайно: согласно Священному Писанию, именно в этот временной отрезок Спаситель сотворил самые известные чудеса.

В первый день недели Церковь обращается сразу к нескольким евангельским эпизодам. Один из них — предание о бесплодной смоковнице (инжире). Следуя из Вифании в Иерусалим, Иисус Христос, испытывая голод, подошел к дереву, надеясь найти на нем плоды. Но смоковница оказалась пустой. Тогда Спаситель произнес проклятие, обрекая ее на вечное бесплодие. Древо мгновенно засохло, что стало символом участи душ, лишенных веры.

Для христиан это событие имеет глубокий символический смысл. Оно учит тому, что человек всегда должен быть готовым к встрече с Творцом, не оставаться духовно опустошенным, следовать заповедям и приносить плоды на ниве своей веры.

В этот же период верующие вспоминают и ветхозаветного персонажа — Иосифа Прекрасного. Жизненный путь этого праведника был полон страданий: братья продали его в рабство, супруга египетского царедворца возвела на него ложное обвинение, и он провел долгие годы в темнице. Однако Господь не оставил его. Впоследствии Иосиф возвысился до советника фараона, простил родственников, которые над ним глумились, и спас их от гибели. Эта ветхозаветная история во многом описывает судьбу Христа, преданного людьми, но воскресшего ради спасения человеческого рода.

Традиции Великого понедельника: что можно и что нельзя делать верующим в этот день?

С этого дня христиане начинают активную подготовку к Пасхе, вспоминая последние дни земной жизни Иисуса Христа. В храмах совершаются продолжительные богослужения.

В первый день Страстной седмицы не рекомендуется участвовать в увеселительных мероприятиях. Посещения гостей также лучше отложить, перенеся празднования на другой срок. Под запретом находятся ссоры, обиды, отказ в помощи ближним и уныние. Гораздо более правильным будет провести это время в молитве, размышлениях о жертвенности и судьбе Спасителя, а также за чтением Библии.

Кроме того, на протяжении всех дней Страстной недели Церковь не совершает таинств брака (венчания) и крещения. В этот период также не принято посещать кладбища и совершать заупокойные поминовения.

С наступлением Великого понедельника пост становится особенно строгим. Под запрет подпадают любая пища животного происхождения, включая рыбу и морепродукты, а также растительное масло. Однако разрешены цельнозерновой хлеб, различные каши, свежие и сушеные фрукты, орехи, мед, а также овощи (свежие, сушеные или соленые). Желательно, чтобы эти продукты употреблялись без термической обработки.

В храмах начинается процесс приготовления мира. В его состав входят смирна (смола африканских деревьев), корица, тростник и оливковое масло. Миро символизирует благодать Святого Духа. После пасхальных торжеств его будут использовать во время богослужений для помазания священнослужителей и крещеных прихожан.

Также с этого момента православные приступают к наведению порядка в своих домах: избавляются от хлама, ремонтируют сломанные вещи и наводят чистоту. Особое внимание уделяется окнам — согласно народным поверьям, встречать Пасху с грязными стеклами считается дурной приметой. Генеральная уборка, которая может растянуться до четверга, символизирует освобождение от негативных мыслей.

Великий понедельник: народные приметы

В вечернее время первого дня Страстной седмицы незамужние девушки собирались вместе для гадания. Суть его заключалась в том, чтобы, выглянув на улицу, первой увидеть прохожего:

мужчина — предвещал благополучие в ближайшее время или скорое замужество;

пожилая женщина — сулила беду;

девушка — обещала крепкое здоровье;

несколько идущих людей — знаменовали прощение давних обид;

хромой человек — предвещал утрату близкого;

птица — символизировала добрые вести или приятные знакомства;

собака — к грустным событиям;

кошка — предвещала достаток в доме.

Кроме того, существовало поверье, что ясная солнечная погода в этот день обеспечит богатый урожай, а любые браки, заключенные в текущем году, окажутся счастливыми и долгими. Также в деревнях было принято мыть скотину в бане, так как чистота, по поверьям, защищала животных от порчи и болезней. Некоторые люди в ночь на Чистый понедельник опускали в воду серебряные украшения, а наутро умывались ею, веря, что это сохранит молодость и красоту. Избавление от сломанных и ненужных вещей в доме, согласно приметам, сулило финансовую удачу и везение.

Ранее мы рассказывали, когда отмечают Лазареву субботу в 2026 году.