Песков заявил о праве Москвы на диалог с Арменией по поводу выборов

Песков заявил о праве Москвы на диалог с Арменией по поводу выборов Песков: Россия вправе обсуждать с Арменией ее планы в контексте выборов

Москва оставляет за собой право обсуждать с Ереваном предстоящие в Армении выборы и дальнейшие стратегические планы руководства страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля подчеркнул важность понимания векторов развития союзного государства для поддержания двусторонних отношений.

Мы считаем себя вправе пытаться прояснить с нашими коллегами, действительно обсудить их планы, — резюмировал Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в парламентских выборах 7 июня. Действующий глава правительства сообщил, что правящая партия «Гражданский договор» завершила два этапа внутренних праймериз и приняла решение вновь выдвинуть его на высший государственный пост.

До этого Песков объяснил повышенный интерес России к Армении тем, что страны объединяют глубокие исторические корни. По его словам, в связи с этим ориентиры Еревана находятся в фокусе повышенного внимания Москвы.