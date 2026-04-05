Лавров раскрыл подход Армении к озабоченностям России

Армения проявила понимание к озабоченностям, высказанным Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, время покажет дальнейшие шаги Еревана.

Понимание было проявлено. Будем смотреть, как дальше будут отношения на практике развиваться, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна были откровенными, поэтому проходили в закрытом формате. Разговор двух лидеров он назвал полезным и открытым.

Российский президент во время беседы с Пашиняном отметил, что Москва спокойно относится к тому, что Ереван развивает отношения с Брюсселем. В то же время глава государства напомнил, что Армения не сможет находиться сразу в двух таможенных союзах — с Евросоюзом и ЕАЭС.

До этого замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что на Западе открыто рассматривают Армению как инструмент геополитического противостояния с Москвой. Он напомнил о словах премьер-министра Армении, который говорил, что курс Еревана не навредит интересам России.