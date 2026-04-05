05 апреля 2026 в 13:58

«Секретов в этом мире не бывает»: Лавров об утечке его разговора с Сийярто

Лавров признался, что не верит в сохранение секретов в мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Секретов в этом мире не бывает, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя публикацию его разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. По словам министра, которые приводит ИС «Вести», прямая обязанность дипломатов — отстаивание прав своих соотечественников. Речь идет и об обсуждении санкций.

Я всегда исхожу из того, что секретов в этом мире не бывает. Поэтому мы никогда не обсуждаем никаких запретных тем с нашими партнерами. Но если речь идет о том, что незаконно были объявлены санкции против российских граждан, то это никакая не шпионская деятельность, это прямая обязанность дипломатов — отстаивать права своих соотечественников, — отметил он.

До этого дипломат сообщил, что Россия и Египет в вопросе урегулирования кризисов добиваются реального результата, а не пытаются сорвать «сенсационную пенку». После переговоров с египетским коллегой Бадром Абдель Аты он отметил, что настоящая работа дипломатов «любит тишину».

До этого глава МИД РФ заявил, что Москва фиксирует попытки снизить значение Шанхайской организации сотрудничества в регионе. Министр заявил на встрече с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым, что страна намерена противодействовать таким действиям.

