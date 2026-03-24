Прослушка мобильного телефона министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто продемонстрировала европейское псевдоединство, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что лидеры Венгрии заслуживают уважения за последовательное отстаивание интересов своей страны и народа.

Вы знаете, это же их визитная карточка: на словах они все союзники и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом еще и шантажируют и так далее, — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила: в странах Запада, в частности в Канаде, продолжаются попытки героизировать украинских нацистов, в день памяти жертв Хатыни. По ее словам, после Великой Отечественной войны препятствий для распространения «бандеровской пропаганды» уже не существовало.

До этого захарова уточнила: Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и продолжает исходить из необходимости диалога. Дипломат подчеркнула, что переговоры идут по разным трекам, включая гуманитарное направление