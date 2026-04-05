05 апреля 2026 в 13:21

Песков объяснил повышенный интерес России к Армении

Дмитрий Песков
Россию и Армению объединяют глубокие исторические корни, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным. По его словам, в связи с этим ориентиры Еревана находятся в фокусе повышенного внимания Москвы.

Армения — это близкая нам страна, с которой нас объединяют глубокие исторические корни. Огромная армянская диаспора, которая живет у нас, свыше двух миллионов человек. Поэтому те ориентиры, которые выбирает для себя армянское руководство, это предмет нашего повышенного интереса, — отметил он.

Ранее Песков сообщил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна были откровенными, поэтому проходили в закрытом формате. Разговор двух лидеров он назвал полезным и открытым.

До этого представитель Кремля заявил, что Евразийский экономический союз и Евросоюз — разные по своей операционной системе, поэтому Армении придется выбирать. По его словам, планы армянской стороны по ЕС противоречат его сотрудничеству в рамках ЕАЭС.

Власть
Россия
Армения
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе на Иран
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

