Песков объяснил повышенный интерес России к Армении

Россию и Армению объединяют глубокие исторические корни, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным. По его словам, в связи с этим ориентиры Еревана находятся в фокусе повышенного внимания Москвы.

Армения — это близкая нам страна, с которой нас объединяют глубокие исторические корни. Огромная армянская диаспора, которая живет у нас, свыше двух миллионов человек. Поэтому те ориентиры, которые выбирает для себя армянское руководство, это предмет нашего повышенного интереса, — отметил он.

Ранее Песков сообщил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна были откровенными, поэтому проходили в закрытом формате. Разговор двух лидеров он назвал полезным и открытым.

До этого представитель Кремля заявил, что Евразийский экономический союз и Евросоюз — разные по своей операционной системе, поэтому Армении придется выбирать. По его словам, планы армянской стороны по ЕС противоречат его сотрудничеству в рамках ЕАЭС.