Женщина с ребенком оказались посреди пожара в ТЦ и смогли спастись В Калининграде при пожаре в ТЦ мать с дочерью спаслись через запасной выход

В Калининграде во время пожара в торговом центре «Гиант» мать с девятилетней дочерью оказались в дыму, рассказал РИА Новости супруг пострадавшей. По его словам, они смогли эвакуироваться через запасной выход.

Сначала сработала сигнализация, после чего они (жена с девятилетней дочерью. — NEWS.ru) вышли в коридор, им ответили (сотрудники кинотеатра. — NEWS.ru), что это ложная тревога, «пройдите в зал для продолжения просмотра фильма». Они зашли, сидели минут пять — семь, пошел дым, заглянула девушка и просто сказала: «Срочно выходим», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожарная сигнализация сработала во время возгорания в торговом центре «Гиант» в Калининграде, но ее быстро отключили, рассказал посетитель Константин, который привел в игровую комнату троих детей. По его словам, после этого сообщения о тревоге стали поступать по громкой связи.

До этого в Сети появилось видео, на котором можно увидеть первые секунды пожара в калининградском ТЦ «Гиант». На опубликованных кадрах посетители с плачущими детьми покидают здание по задымленным коридорам. Люди бегут по лестнице, налетают друг на друга, но стараются сохранять спокойствие.