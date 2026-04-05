Женщина с ребенком оказались посреди пожара в ТЦ и смогли спастись

05 апреля 2026 в 21:54

В Калининграде при пожаре в ТЦ мать с дочерью спаслись через запасной выход

Тушение пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде Тушение пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде Фото: Александр Подгорчук/РИА Новости
В Калининграде во время пожара в торговом центре «Гиант» мать с девятилетней дочерью оказались в дыму, рассказал РИА Новости супруг пострадавшей. По его словам, они смогли эвакуироваться через запасной выход.

Сначала сработала сигнализация, после чего они (жена с девятилетней дочерью. — NEWS.ru) вышли в коридор, им ответили (сотрудники кинотеатра. — NEWS.ru), что это ложная тревога, «пройдите в зал для продолжения просмотра фильма». Они зашли, сидели минут пять — семь, пошел дым, заглянула девушка и просто сказала: «Срочно выходим», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожарная сигнализация сработала во время возгорания в торговом центре «Гиант» в Калининграде, но ее быстро отключили, рассказал посетитель Константин, который привел в игровую комнату троих детей. По его словам, после этого сообщения о тревоге стали поступать по громкой связи.

До этого в Сети появилось видео, на котором можно увидеть первые секунды пожара в калининградском ТЦ «Гиант». На опубликованных кадрах посетители с плачущими детьми покидают здание по задымленным коридорам. Люди бегут по лестнице, налетают друг на друга, но стараются сохранять спокойствие.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

