Ленивый завтрак за 5 минут! Яичная лепешка с овощами и сыром — вкуснота!

Ленивый завтрак за 5 минут — вкусно, сытно и просто! Этот рецепт станет настоящим спасением, когда нужно быстро и вкусно позавтракать. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выливаем два взбитых яйца с солью и перцем, как для обычного омлета. Пока яйца схватываются, накрываем их тортильей или тонким лавашом — он впитает яичную массу и станет нежным.

Переворачиваем нашу «яичную лепешку», посыпаем тертым сыром, выкладываем кусочки вареной колбасы и ломтики помидора. Добавляем кусочек сливочного масла — оно придаст неповторимый аромат. Накрываем крышкой на минуту, чтобы сыр расплавился.

Сворачиваем в рулет или складываем пополам — и вуаля! Аппетитный, сытный завтрак готов! Хрустящий снаружи, нежный внутри, с расплавленным сыром и сочными помидорами — идеальное начало дня без лишних хлопот. Попробуйте — это действительно вкуснее, чем кажется!

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