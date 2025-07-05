Землетрясение магнитудой 4,2 встревожило жителей Стамбула

В районе Стамбула зафиксированы подземные толчки магнитудой от 3,8 до 4,2, сообщает издание Türkiye. Сейсмическая активность ощущалась жителями города.

Официальные источники пока не предоставили данных о возможных повреждениях или пострадавших. При этом турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что сила землетрясения достигла показателя 3,8 балла по шкале Рихтера.

Ранее сейсмическая активность была зафиксирована в районе Южных Курильских островов. Как сообщила Елена Семенова, возглавляющая сейсмостанцию «Южно-Сахалинск», магнитуда подземных толчков составила 4,2. По ее данным, угроза цунами отсутствует, информация о возможных пострадавших не поступала.

На острове Новая Британия (Папуа — Новая Гвинея) произошло более мощное землетрясение магнитудой 5,3. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 81 км от города Кимбе.

До этого японские власти предупредили граждан о повышенной вероятности катастрофического землетрясения в зоне разлома Нанкай. Прогнозируемая магнитуда возможного катаклизма составляет 8–9 баллов, что может спровоцировать разрушительные цунами и нанести экономический ущерб в триллионы долларов.