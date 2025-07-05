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05 июля 2025 в 12:29

Готовлю на гриле целый салат — вкуснятина, от которой не оторваться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гриль-салат с цукини, баклажаном и фетой — яркое и ароматное блюдо. Овощи с дымком, нежный сыр и пикантная заправка. Идеальный вариант для легкого ужина или дополнения к мясу.

Ингредиенты:

  • цукини — 1 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • сыр фета — 100 г;
  • рукола — 50 г;
  • оливковое масло — 2 ст. ложки;
  • лимонный сок — 1 ст. ложка;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Цукини и баклажан нарезать вдоль пластинами.
  2. Смазать маслом, обжарить на гриле по 2 минуты с каждой стороны.
  3. Овощи нарезать кусочками, выложить на руколу.
  4. Добавить раскрошенную фету.
  5. Смешать масло, лимонный сок, чеснок, соль и перец.
  6. Заправить салат, аккуратно перемешать.

Подавать сразу же, пока овощи теплые. Легкий, ароматный и очень вкусный — такой салат украсит любой стол!

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еда
овощи
салаты
мангалы
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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