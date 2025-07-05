Готовлю на гриле целый салат — вкуснятина, от которой не оторваться

Гриль-салат с цукини, баклажаном и фетой — яркое и ароматное блюдо. Овощи с дымком, нежный сыр и пикантная заправка. Идеальный вариант для легкого ужина или дополнения к мясу.
Ингредиенты:
- цукини — 1 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- сыр фета — 100 г;
- рукола — 50 г;
- оливковое масло — 2 ст. ложки;
- лимонный сок — 1 ст. ложка;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Цукини и баклажан нарезать вдоль пластинами.
- Смазать маслом, обжарить на гриле по 2 минуты с каждой стороны.
- Овощи нарезать кусочками, выложить на руколу.
- Добавить раскрошенную фету.
- Смешать масло, лимонный сок, чеснок, соль и перец.
- Заправить салат, аккуратно перемешать.
Подавать сразу же, пока овощи теплые. Легкий, ароматный и очень вкусный — такой салат украсит любой стол!
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