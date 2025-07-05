Готовлю на гриле целый салат — вкуснятина, от которой не оторваться

Готовлю на гриле целый салат — вкуснятина, от которой не оторваться

Гриль-салат с цукини, баклажаном и фетой — яркое и ароматное блюдо. Овощи с дымком, нежный сыр и пикантная заправка. Идеальный вариант для легкого ужина или дополнения к мясу.

Ингредиенты:

цукини — 1 шт.;

баклажан — 1 шт.;

сыр фета — 100 г;

рукола — 50 г;

оливковое масло — 2 ст. ложки;

лимонный сок — 1 ст. ложка;

чеснок — 1 зубчик;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Цукини и баклажан нарезать вдоль пластинами. Смазать маслом, обжарить на гриле по 2 минуты с каждой стороны. Овощи нарезать кусочками, выложить на руколу. Добавить раскрошенную фету. Смешать масло, лимонный сок, чеснок, соль и перец. Заправить салат, аккуратно перемешать.

Подавать сразу же, пока овощи теплые. Легкий, ароматный и очень вкусный — такой салат украсит любой стол!

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