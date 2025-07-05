MK.RU: художника увезли в психбольницу после попытки прорваться к Путину

Мужчину, пытавшегося прорваться к президенту России Владимиру Путину, госпитализировали с Красной площади, сообщает MK.RU. По данным издания, его увезли в психиатрическую больницу.

Как говорится в материале, инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 4 июля. 37-летний гражданин обратил на себя внимание охраны, когда вел себя агрессивно, требовал личной встречи с Путиным и позволял себе странные высказывания. Известно, что он был художником-пейзажистом и когда-то выставлялся в московском Центральном доме художника. Также он организовывал и персональные выставки, однако был вынужден оставить творчество из-за тяжелой болезни.

Ранее основатель компании «Дом семейных традиций Кристиан» Михаил Шевелев сообщал, что собирается передать Путину мемориальное панно в честь его отца Владимира Спиридоновича, представленное на ПМЭФ-2025. По его словам, все документы для композиции брались из базы информационной системы «Память народа». Он отметил, что фамильное древо Путина, представленное в прошлом году, также было получено президентом.