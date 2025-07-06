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06 июля 2025 в 12:35

Песков: Путин в разговоре с Макроном учел, что прошлую беседу «слили» в СМИ

Песков: Путин учел, что прошлая беседа с Макроном быстро попала в СМИ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В телефонном разговоре президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона не использовались дополнительные меры безопасности, но российский лидер учел, что прошлую их беседу «слили» в СМИ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, нужно быть сдержанным в описании своей позиции.

Да нет, ну почему [дополнительных мер не было]. Ну, понятно, что, учитывая такую гипотетическую возможность и угрозу, то, конечно, скажем так, нужно быть сдержанным в описании позиции своей и позиции, может быть, некоторых визави, — отметил Песков.

Ранее Песков отмечал, что во время телефонной беседы президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона звучали разные интонации. Тем не менее, по его словам, диалог двух лидеров получился очень содержательным.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил в ответ на вопрос Зарубина, почему Путин ответил на звонок Макрона после антироссийских высказываний последнего, что российский лидер является очень вежливым человеком. По его словам, Путин никогда не отказывается от диалога.

Россия
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Дмитрий Песков
Владимир Путин
Эммануэль Макрон
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