Песков: Путин в разговоре с Макроном учел, что прошлую беседу «слили» в СМИ Песков: Путин учел, что прошлая беседа с Макроном быстро попала в СМИ

В телефонном разговоре президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона не использовались дополнительные меры безопасности, но российский лидер учел, что прошлую их беседу «слили» в СМИ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, нужно быть сдержанным в описании своей позиции.

Да нет, ну почему [дополнительных мер не было]. Ну, понятно, что, учитывая такую гипотетическую возможность и угрозу, то, конечно, скажем так, нужно быть сдержанным в описании позиции своей и позиции, может быть, некоторых визави, — отметил Песков.

Ранее Песков отмечал, что во время телефонной беседы президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона звучали разные интонации. Тем не менее, по его словам, диалог двух лидеров получился очень содержательным.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил в ответ на вопрос Зарубина, почему Путин ответил на звонок Макрона после антироссийских высказываний последнего, что российский лидер является очень вежливым человеком. По его словам, Путин никогда не отказывается от диалога.