Надоело мясо на мангале? Рецепт сочных хот-бродов с фаршем и сыром

Надоело мясо на мангале? Рецепт сочных хот-бродов с фаршем и сыром

Надоело мясо на мангале? Рецепт сочных хот-бродов с фаршем и сыром! Бутерброды с фаршем на мангале — отличная идея для пикника или летнего ужина. Сочный фарш из индейки, смешанный с помидором и зеленью, сочетается с расплавленным сыром в мягкой булочке. А соус «Чимичурри» с чесноком и острым перцем добавляет блюду свежести и яркости.

Ингредиенты

Булочки для хот-догов — 3 шт.

Фарш индейки — 500 г

Помидор — 1 шт.

Сыр — 300 г

Для соуса «Чимичурри» по вкусу: петрушка, чеснок, острый перец, оливковое масло, лимон.

Приготовление

Разрежьте булочки пополам и аккуратно уберите часть мякоти. Нарежьте сыр ломтиками. В фарш добавьте мелко нарезанный помидор, петрушку, соль и перец, хорошо перемешайте. Вложите в булочку сыр, сверху положите фарш и слегка прижмите. Положите бутерброды на решетку фаршем вбок, готовьте на среднем огне около 10 минут. Переверните и жарьте ещё 1–2 минуты. Для соуса мелко порубите петрушку, чеснок и острый перец, добавьте оливковое масло и лимонный сок, перемешайте.

Простой, но очень эффектный вариант для пикника, который точно не останется незамеченным на вашем мангале.

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