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06 июля 2025 в 05:30

Забудьте о бутербродах! Делаем «фаршированный» бублик — и все в восторге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте о бутербродах! Делаем «фаршированный» бублик — все без ума от него! Это хрустящая корочка с плавленым сыром, яйцом и колбасой внутри. Паприка придаёт лёгкую пикантность, масло — мягкость. Всё просто, но вкусно, с яркими контрастами текстур и ароматов. Идеальный вариант для тех, кто любит нестандартные блюда.

Ингредиенты

  • Бублик — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сыр — 5–6 ломтиков
  • Колбаса (любая) — 5–6 ломтиков
  • Масло сливочное или топлёное — небольшой кусочек
  • Паприка — щепотка

Приготовление

  1. Разрежьте бублик вдоль пополам. На горячую сковороду отправьте нижнюю часть бублика. В центр выложите ломтики сыра, по краям — колбасу. В середину аккуратно положите кусочек масла и разбейте яйцо.
  2. Сверху снова положите сыр и колбасу, накройте верхней половиной бублика. Посыпьте яйцо паприкой. Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 5 минут — пока сыр не расплавится, а яйцо не схватится.

Просто, быстро и вкусно — когда нет времени на сложные рецепты.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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