Забудьте о бутербродах! Делаем «фаршированный» бублик — и все в восторге

Забудьте о бутербродах! Делаем «фаршированный» бублик — и все в восторге

Забудьте о бутербродах! Делаем «фаршированный» бублик — все без ума от него! Это хрустящая корочка с плавленым сыром, яйцом и колбасой внутри. Паприка придаёт лёгкую пикантность, масло — мягкость. Всё просто, но вкусно, с яркими контрастами текстур и ароматов. Идеальный вариант для тех, кто любит нестандартные блюда.

Ингредиенты

Бублик — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сыр — 5–6 ломтиков

Колбаса (любая) — 5–6 ломтиков

Масло сливочное или топлёное — небольшой кусочек

Паприка — щепотка

Приготовление

Разрежьте бублик вдоль пополам. На горячую сковороду отправьте нижнюю часть бублика. В центр выложите ломтики сыра, по краям — колбасу. В середину аккуратно положите кусочек масла и разбейте яйцо. Сверху снова положите сыр и колбасу, накройте верхней половиной бублика. Посыпьте яйцо паприкой. Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 5 минут — пока сыр не расплавится, а яйцо не схватится.

Просто, быстро и вкусно — когда нет времени на сложные рецепты.