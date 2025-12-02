Заманил брат или продали в рабство: все версии пропажи москвички с сыном

Правоохранительные органы Турции полтора месяца ведут поиски 32-летней москвички Дарьи Лучкиной и ее 10-летнего сына, которые более месяца назад улетели в Стамбул и бесследно исчезли. В последний раз они попали на камеры наблюдения, когда садились в автомобиль в турецком аэропорту. Появились ли новые зацепки в деле, какие версии назвали эксперты, есть ли шансы найти женщину и ребенка живыми — в материале NEWS.ru.

Как проходят поиски москвички Дарьи Лучкиной и ее сына в Стамбуле

Лучкина никому не рассказала, что собирается делать в Турции. За месяц до отъезда из РФ она тайно оформила себе и сыну загранпаспорта и забронировала билеты в Стамбул. В день вылета женщина сказала родным, что отправляется на корпоратив. За 30 дней до исчезновения она замкнулась в себе, увлеклась турецкими сериалами и много времени сидела в смартфоне. На вопросы родных она коротко отвечала, что все нормально.

Как рассказала aif.ru волонтер Анна, с Лучкиной работал психолог. В свою очередь мать москвички Ольга Логинова сообщила, что ее дочь перед вылетом купила одежду, но не показала ее близким.

Женщина также отметила, что Лучкина сперва не хотела брать сына «на корпоратив», так как некий руководитель не одобрил присутствие ребенка. Однако позже ему якобы пришло приглашение. В октябре мальчик и мать должны были отпраздновать дни рождения. У сына — 23-го числа, у Лучкиной — 27-го. Однако купленный в подарок ребенку планшет остался дома.

Сразу после пропажи дочери Логинова подала заявление в полицию, нашла волонтеров и обратилась в Генконсульство РФ в Турции. По словам женщины, турецкая полиция занимается поисками Лучкиной.

«Я обратилась во все инстанции. Даже в ФСБ заявление написала. Номер машины, на которой моя дочь уехала в Турции, выяснить не удалось. Никаких зацепок и следов. Сейчас я жду звонка. Будто на иголках нахожусь, плохо себя чувствую. Все жду, жду», — сказала она.

В ходе поисков Лучкиной выяснилось, что ее брат пропал несколько лет назад в Сирии. После безрезультатных поисков он был признан погибшим. Однако частный детектив полковник полиции в отставке Михаил Локтионов в беседе с «Абзацем» предположил, что мужчина жив. По его мнению, нельзя исключать, что он находится под давлением и выманил сестру из России.

Что могло случиться с Дарьей Лучкиной и ее сыном в Турции

Девушек часто завлекают в Турцию, Таиланд или Вьетнам под предлогом легкого заработка, например в модельном бизнесе, рассказал NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов. По его словам, по прибытии в страну «работодателя» им организуют роскошную встречу на элитных автомобилях, предназначенных якобы для ВИП-персон.

«Когда они садятся в машину, их увозят на дачу, в офис, дом или в элитные апартаменты. Там происходит самое страшное — начинается торг. Легкие деньги — как сыр в мышеловке», — отметил Харламов.

По его словам, если девушка имеет презентабельную внешность, ее могут вовлечь в проституцию. Если внешние данные не устраивают заказчиков, то ее могут продать на органы.

Харламов также задался вопросом, зачем Лучкина взяла с собой сына. Он не исключил, что женщина таким образом хотела отвести подозрения родителей. Они заподозрили бы неладное, если бы дочь уехала в Стамбул одна.

Есть ли шансы найти Лучкину и ее сына живыми

Харламов выразил надежду, что Лучкина и ее сын вернутся из Турции в Москву живыми. Он отметил, что важную роль играет огласка ситуации, а также работа дипведомств и силовиков.

«Чем больше проходит дней, тем труднее кого-то найти. Когда поднимается большая волна и ведутся поиски, это может увеличить шансы на успех», — сказал эксперт.

При этом Харламов отметил, что иногда широкая огласка вредит жертве. Если женщину держат в плену, то преступники могут испугаться и избавиться от нее.

«Возможно, изначально они планировали ее отпустить после выполнения каких-то обязательств. Но когда поднялся шум и встал вопрос об уголовной ответственности, то женщину могли далеко запрятать», — сказал он.

Харламов подчеркнул, что шансы найти пропавших живыми достаточно высоки даже спустя три-четыре месяца после исчезновения. После истечения этого срока поиски существенно усложнятся, добавил он.

