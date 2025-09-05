Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 10:35

Вкусный и быстрый завтрак! Трубочки с творожной начинкой за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти трубочки — настоящее воплощение нежности и легкости! Хрустящие блинчики с воздушной творожной начинкой, ароматом лимонной цедры и ванили станут идеальным десертом для семейного чаепития или изысканного угощения гостей. Они тают во рту, оставляя послевкусие детского восторга и домашнего уюта.

Для приготовления вам понадобится: 8 готовых блинчиков, 250 г творога, 50 г размягченного сливочного масла, 50 г сахара, 2 яичных желтка, 1 ч. л. тертой лимонной цедры, 1 ст. л. ванильного сахара, 75 г изюма, 5 ст. л. сметаны и сахарная пудра для подачи.

Для начинки разотрите творог с сливочным маслом до однородности. Добавьте сахар, желтки, лимонную цедру, ванильный сахар и изюм, предварительно замоченный в кипятке. Взбейте белки в устойчивую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу вместе со сметаной.

На каждый блинчик выложите 2–3 столовые ложки начинки, равномерно распределите. Сверните плотные трубочки, защипнув края. Выложите швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкой румяности.

Подавайте теплыми, обильно посыпав сахарной пудрой. Эти трубочки хороши со свежими ягодами или фруктовым соусом. Они прекрасно хранятся в холодильнике 2–3 дня, а перед подачей их можно слегка подогреть в духовке — хрустящая корочка и нежная начинка снова порадуют ваш вкус!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

трубочки
рецепты
творог
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный шансонье получил российский паспорт
«Позиция Трампа отличается»: в Кремле указали на циничность главы США
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков раскрыл, с кем у Кремля «общения как такового нет»
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побега из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.