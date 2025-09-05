Вкусный и быстрый завтрак! Трубочки с творожной начинкой за 20 минут

Эти трубочки — настоящее воплощение нежности и легкости! Хрустящие блинчики с воздушной творожной начинкой, ароматом лимонной цедры и ванили станут идеальным десертом для семейного чаепития или изысканного угощения гостей. Они тают во рту, оставляя послевкусие детского восторга и домашнего уюта.

Для приготовления вам понадобится: 8 готовых блинчиков, 250 г творога, 50 г размягченного сливочного масла, 50 г сахара, 2 яичных желтка, 1 ч. л. тертой лимонной цедры, 1 ст. л. ванильного сахара, 75 г изюма, 5 ст. л. сметаны и сахарная пудра для подачи.

Для начинки разотрите творог с сливочным маслом до однородности. Добавьте сахар, желтки, лимонную цедру, ванильный сахар и изюм, предварительно замоченный в кипятке. Взбейте белки в устойчивую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу вместе со сметаной.

На каждый блинчик выложите 2–3 столовые ложки начинки, равномерно распределите. Сверните плотные трубочки, защипнув края. Выложите швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкой румяности.

Подавайте теплыми, обильно посыпав сахарной пудрой. Эти трубочки хороши со свежими ягодами или фруктовым соусом. Они прекрасно хранятся в холодильнике 2–3 дня, а перед подачей их можно слегка подогреть в духовке — хрустящая корочка и нежная начинка снова порадуют ваш вкус!

