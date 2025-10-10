Турецкий шоколадный пирог Ислак кек — десерт с пропиткой и кремом! Очень нежный и сочный

Этот турецкий десерт, известный как «Islak Kek», — настоящее волшебство, знакомое многим по отдыху в солнечной Турции. Его главный секрет в том, что горячий, только что испеченный бисквит обильно пропитывается горячим шоколадным соусом. В результате получается невероятно влажный, буквально тающий во рту кекс с насыщенным шоколадным вкусом. Этот рецепт — прекрасная возможность быстро и без лишних хлопот приготовить впечатляющий десерт, который понравится и детям, и взрослым, превратив обычное чаепитие в маленький праздник.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 3 яйца, 130 г муки, 150 г сахара, 100 мл молока, 100 мл растительного масла, 30 г какао-порошка, разрыхлитель и ванилин по желанию. Для заливки — 250 мл молока, 60 г сахара, 30 г какао-порошка и 50 г сливочного масла.

Разогрейте духовку до 170–180 °C. Форму для выпечки смажьте маслом. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром (150 г) до светлой пышной пены. Влейте молоко (100 мл) и растительное масло, перемешайте. Просейте муку, какао (30 г) и разрыхлитель, аккуратно вмешайте в жидкую основу до однородности. Перелейте тесто в форму и выпекайте около 40 минут до сухой шпажки. Готовый горячий кекс достаньте из духовки и обильно проколите по всей поверхности шпажкой. Теперь приготовьте заливку: в кастрюле смешайте молоко (250 мл), сахар (60 г) и какао (30 г). Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Снимите с огня и добавьте сливочное масло, перемешайте до его растворения. Немедленно равномерно полейте горячим соусом весь кекс. Дайте десерту полностью остыть в форме, чтобы он впитал пропитку и приобрел свою знаменитую «мокрую» текстуру. Подавайте, украсив орехами или кокосовой стружкой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.