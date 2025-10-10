Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 08:48

Блины превращаю в обалденный рулет — все решает нежнейшая начинка: десерт за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадные рулетики из блинов с вишней представляют собой изысканный десерт для домашнего чаепития. Сочетание нежных блинчиков, творожной начинки и ягод создает сбалансированный вкус. Это блюдо отличается легкостью приготовления и эффектным внешним видом.

Для блинчиков потребуется: 2 яйца, 1–2 чайные ложки какао, щепотка соли, 100 граммов муки, 150 миллилитров молока. Ингредиенты тщательно смешивают и жарят тонкие блины на хорошо разогретой сковороде. Для начинки используют: 1,5 пачки мягкого творога, 1 чайную ложку меда и свежую или замороженную вишню.

Творог смешивают с медом до получения однородной массы. На готовый блин равномерно распределяют творожную начинку. В нижней части выкладывают полоску из вишен и аккуратно сворачивают рулет. Готовые рулетики нарезают на порционные кусочки. Для соуса смешивают 2 столовые ложки йогурта, 1 чайную ложку какао и подсластитель по вкусу. Десерт подают охлажденным, поливая шоколадным соусом. Это блюдо прекрасно подходит для завтрака или легкого ужина.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Дмитрий Демичев
