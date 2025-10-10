Похож на наш лимонник, но вкуснее! Греческий пирог бугаца — легкий и нежный

Греческая кухня — это не только морепродукты и оливки, но и невероятно нежные, сладкие десерты, которые являются настоящей гордостью страны. Среди них особое место занимает бугаца — традиционный пирог из слоеного теста фило с насыщенным заварным кремом. Это угощение можно встретить в любой греческой кондитерской, его аромат витает на улицах Афин и Салоников с самого утра. Представьте себе хрустящие, тонкие, почти бумажные слои теста, которые скрывают под собой густой, бархатистый крем с нотками ванили и цедры лимона. Этот пирог идеально сочетает в себе легкость и сытность, а его приготовление — это целое искусство, которое, однако, легко освоить на домашней кухне.

Для крема вам понадобится: 1 литр молока, 4 яйца, 200 граммов сахара, 150 граммов манной крупы, цедра одного лимона, 1 чайная ложка ванильного экстракта и щепотка соли. Для сборки: 1 упаковка готового теста фило (около 400-500 граммов), 150 граммов растопленного сливочного масла.

Сначала приготовьте крем. В кастрюле смешайте манку, сахар и соль. Влейте немного молока и размешайте до однородности, чтобы не было комочков. Добавьте оставшееся молоко, лимонную цедру и ваниль. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения. В отдельной миске взбейте яйца. Небольшую часть горячего крема тонкой струйкой влейте к яйцам, активно помешивая, чтобы они не свернулись. Затем верните эту смесь в кастрюлю с основным кремом и проварите 2-3 минуты до полной однородности. Снимите с огня и полностью остудите, накрыв пленкой «в контакт». Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки смажьте маслом. Выкладывайте листы теста фило, смазывая каждый растопленным маслом и позволяя краям свисать с бортов формы. После половины листов выложите остывший крем. Накройте крем оставшимися листами фило, также смазывая маслом. Заверните свисающие края внутрь. Смажьте верх маслом и посыпьте водой — это поможет тесту лучше раскрыться. Выпекайте 45-50 минут до золотисто-коричневого цвета. Дайте пирогу полностью остыть в форме перед нарезкой.

