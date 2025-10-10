Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:11

Рецепт взяла у подруги-одесситки! Румяные налистники с квашеной капустой — очень вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за окном промозглая осень или стоит морозная зима, так хочется чего-то сытного, согревающего и по-настоящему душевного. Именно в такие моменты на помощь приходят рецепты нашей традиционной кухни, проверенные не одним поколением. Одним из таких блюд являются налистники — тонкие, нежные блинчики, которые в Беларуси и соседних регионах часто готовят не только с сладкими начинками, но и с сытными, овощными. И особым шиком считаются налистники с квашеной капустой. Их терпко-кисловатый вкус, дополненный луком и грибами, создает потрясающую гармонию с нежным тестом. Это блюдо не требует дорогих ингредиентов, но получается настолько вкусным и ароматным, что мгновенно исчезает со стола.

Для теста вам понадобится: 500 мл молока, 2 яйца, 200 граммов муки, щепотка соли, 2 столовые ложки растительного масла. Для начинки подготовьте: 600 граммов квашеной капусты, 1 крупную луковицу, 100 граммов грибов (свежих или сушеных), 2 столовые ложки растительного масла для жарки, щепотку сахара и черный перец по вкусу.

Сначала займитесь начинкой. Квашеную капусту, если она слишком кислая, можно промыть и отжать. Лук и грибы мелко нарежьте. Обжарьте лук на масле до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до румяности. Затем добавьте капусту и щепотку сахара, который смягчит кислоту. Тушите под крышкой на медленном огне около 30-40 минут, пока капуста не станет мягкой. В конце поперчите. Для теста взбейте яйца с солью, влейте молоко и постепенно введите муку, чтобы не было комочков. Добавьте масло. Выпекайте тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде только с одной стороны. На прожаренную сторону каждого блинца выложите остывшую начинку, заверните конвертиком или рулетиком. Обжарьте готовые налистники на сливочном масле с обеих сторон до хрустящей золотистой корочки. Подавайте со сметаной.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

