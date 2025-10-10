Налистники с творогом и изюмом по-белорусски. Нежные, сливочные блинчики — тают во рту! Беспроигрышный рецепт

Белорусская кухня — это настоящая кладовая вкусных и сытных блюд, которые идеально подходят для наших широт. Среди них особое место занимают налистники — тонкие, почти прозрачные блинчики с разнообразными начинками. Это не просто еда, а часть культурного кода, вкус, который помнят с детства. Самыми любимыми, конечно, остаются налистники с творогом. В Беларуси их готовят слегка сладкими, добавляя в начинку пухлый изюм, который дает приятную взрывную сладость в каждом кусочке. Это блюдо одновременно простое и изысканное, а главное — невероятно уютное. Оно идеально подходит для сытного воскресного завтрака или легкого ужина в кругу семьи.

Для теста возьмите: 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 1 ст. ложку сахара, щепотку соли и 2 ст. ложки растительного масла. Для начинки подготовьте: 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. ложки сахара, 70 г изюма и ванилин по желанию.

Сначала приготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко и снова взбейте. Постепенно введите муку, чтобы не было комочков, добавьте масло. Тесто должно быть жидким, как сливки. Дайте ему постоять 15 минут. Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. Изюм залейте кипятком на 10 минут, затем слейте воду и обсушите. Творог разомните вилкой или протрите через сито, смешайте с яйцом, сахаром, ванилином и изюмом. Хорошо перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Выпекайте тонкие блинчики с одной стороны до румяности, а вторую сторону лишь слегка подсушивайте. На поджаренную сторону выкладывайте столовую ложку начинки и аккуратно сворачивайте блинчик конвертиком или трубочкой. Обжаривайте готовые налистники на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или сгущенкой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.