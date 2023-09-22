Танки под Брянском и диверсанты под Курском: как ВСУ атакуют РФ 22 сентября Несколько регионов за сутки оказались под обстрелами, а над Черным морем сбили ракету и несколько беспилотников

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Населенные пункты в Донецкой народной республике (ДНР), Белгородской и Брянской областях оказались под обстрелами, при этом во втором регионе приграничные территории уже несколько дней становятся мишенями танков. В Курской области ищут предполагаемых диверсантов, а над Черным морем в Крыму и Краснодарском крае за ночь и утро сбили несколько беспилотников и одну ракету. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки — в материале NEWS.ru.

В Белгородской области повреждены коммуникации

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, накануне, 21 сентября, под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района Белгородской области.

«Из мирных жителей никто не пострадал. Но есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом — выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Также повреждены линии газо- и электроснабжения. Под частичное отключение попадают абоненты сел Репяховка и Вязовое», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Также, по его данным, ВСУ обстреляли приграничное село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Там также обошлось без пострадавших. Один из снарядов попал на территорию местного предприятия. Осколками повредило автомобиль.

Как пишет Telegram-канал SHOT, 21 сентября после 19:00 село Наумовка Белгородского района в полукилометре от границы с Украиной подверглось обстрелам. Там зафиксирован прилет 20 мин калибра 60 мм. Также велся обстрел из пулемета Калашникова — минимум 100 выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. По данным канала, стрельба, предположительно, велась из села Ветеринарное Харьковской области.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фрагмент снаряда

В Курской области сбили БПЛА и ищут диверсантов

Накануне днем в Курской области сбили два беспилотника самолетного типа. Один из них при падении повредил вышку сотовой связи. По данным SHOT, беспилотники были обнаружены в Рыльском районе недалеко от автомобильного пункта пропуска Крупец. Военные поразили их антидроновым ружьем.

По данным Telegram-канала Mash, в окрестностях селе Горналь Курской области силовики ищут «группу диверсантов», которая, по словам местных жителей, может состоять из четырех человек.

«Сейчас силовики обследуют Суджанский район. Людей просят быть начеку, служителей горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря, который находится под постоянными обстрелами, также предупредили о возможных незваных гостях», — говорится в публикации.

Брянскую область обстреливают из танков

Приграничные территории региона на протяжении нескольких дней ВСУ продолжают атаковать танковыми снарядами. Как пишет Telegram-канал Baza, 21 сентября около 13:30 обстрелам подверглась деревня Грудская Севского района Брянской области. Как утверждается в публикации, за полчаса было выпущено восемь снарядов. Также населенный пункт подвергся минометному обстрелу.

Позднее, примерно в 18:30, 21 сентября под обстрел из танков попала деревня Барбино Стародубского района в трех километрах от границы с Украиной. Туда попало три снаряда. Жертв и разрушений нет.

Напомним, днем ранее ВСУ ударили из танка по селу Случевск, снаряды повредили неработающее кафе на развилке дорог Погар — Гремяч — Сопычи. Глава Погарского района из-за этого ввел режим ЧС.

Над Черным морем ПВО сбили беспилотники и ракету

По данным Минобороны РФ в ночь на 22 сентября средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря. Это произошло «вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края».

Как уточняет SHOT, в Туапсе два пуска системой ПВО в сторону моря были произведены в 04:30 и 04:35. По данным Администрации Туапсинского района, на берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет.

Позднее, около 10:30, средства ПВО сбили одну украинскую управляемую ракету и два БПЛА самолетного типа у западного побережья Крыма, сообщили в Минобороны. О последствиях не сообщается.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Система ПВО «Панцирь»

В ДНР ранены мирные жители

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 43 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 26).

«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки. Повреждены четыре жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Червоногвардейском районе Макеевки, а также три объекта гражданской инфраструктуры», — говорится в сводке СЦКК.

Помимо Донецка, Макеевки и Горловки, на линии огня оказались территории Ясиноватского района и Еленовки. На Донецком направлении ВСУ совершили 36 обстрелов, на Горловском — четыре, на Ясиноватском — три. Всего по региону была выпущена 161 единица различных боеприпасов.

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