Взорвавшийся дрон и поврежденная ЛЭП: как ВСУ атакуют РФ 18 сентября Как Белгородская, Брянская и Курская области, а также Донбасс подверглись обстрелам за сутки

Фото: t.me/gubernator_46

Очередные беспилотники прилетели в Белгородскую области и Севастополь, а упавший накануне дрон под Воронежем взорвался, когда его осматривали специалисты. В Курской области, как сообщает местный губернатор, идут обстрелы приграничных территорий, в результате которых пострадала местная жительница. В ДНР также ранен один человек. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки — в материале NEWS.ru.

В Белгородской области повредили ЛЭП

По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, за 17 сентября ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор Белгородского района, по селу Щетиновка — 29 гранатометных выстрелов, по селу Журавлевка — девять артиллерийских снарядов и два неустановленных боеприпаса. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено взрывное устройство и два осколочных боеприпаса. Над поселком Майский сбит БПЛА самолетного типа. В результате этих атак пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

В Валуйском городском округе в селе Вериговка зафиксировано четыре прилета снарядов из миномета. Там же с беспилотника сброшено взрывное устройство. По селу Старый Хутор выпущено 10 снарядов из РСЗО «Град» и два — из ствольной артиллерии. После обстрела Старого Хутора повреждения выявлены в семи частных домовладениях и одном магазине. В одном из пострадавших участков полностью разрушен гараж, в другом нарушено электроснабжение.

Фото: t.me/vvgladkov

В Грайворонском городском округе Белгородской области два минометных снаряда выпущено по окраинам села Заречье-Первое, по окраине села Дроновка — три. Также из миномета ВСУ трижды обстреляли село Козинка, в результате два частных дома получили повреждения.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое — зафиксировано четыре прилета. В Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Сурково — четыре артиллерийских снаряда, по посёлку Красное — два, по МАПП «Шебекино» — 13.

В селе Середа под Шебекино с беспилотника сброшено взрывное устройство. Два минометных снаряда выпущено по самому Шебекино. Пострадавших нет, на одном из промышленных предприятий повреждены панели на отгрузочной площадке, добавил Гладков.

Также, по словам белгородского губернатора, под обстрел ВСУ попало село Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, но там оказалась поврежденной линия электропередачи (ЛЭП), под отключение попали абоненты сел Глотово и Безымено.

В Курской области обстреляли несколько поселений

По данным Telegram-канала Mash, утром 18 сентября ВСУ обстреливали село Гуево Курской области. Несколько снарядов, по предварительной информации, упали рядом с Горнальским Свято-Николаевским Белогорским мужским монастырем.

«Местные насчитали минимум 10 минометных прилетов. Люди прячутся в подвалах, связи с ними нет. Количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Фото: t.me/gubernator_46

Как ранее заявил губернатор региона Роман Старовойт, за утро 18 сентября дважды со стороны Украины был обстрелян пограничный поселок Тёткино Глушковского района Курской области. Всего, по данным чиновника, зафиксирован 21 прилет.

«Повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа. <...> Также повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов», — написано в Telegram-канале Романа Старовойта.

Также он заявил, что в результате очередного обстрела поселка Теткино пострадала местная жительница. С ранениями средней степени тяжести ее госпитализировали в местную больницу. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, добавил Роман Старовойт.

В Брянской области повреждено сельхозпредприятие

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района.

«Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия», — добавил Богомаз.

В Воронежской области взорвался упавший дрон

Под Воронежем взорвался упавший накануне беспилотник, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, сбитый накануне дрон упал не разорвавшись возле совхоза «Воронежский» в Новоусманском районе. БПЛА нес на себе заряд, который и взорвался во время осмотра его специалистами. Пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал Baza уточнил, что беспилотник взорвался во время его осмотра сотрудниками Росгвардии. Его обнаружили на 25-м километре трассы Воронеж — Нововоронеж недалеко от автобусной остановки. Также канал представил фотографии дрона самолетного типа.

В Крыму сбили беспилотник

Очередной украинский беспилотник самолетного типа был сбит накануне над Крымом. По данным Минобороны РФ, это произошло 17 сентября около 21:30 мск.

«Средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым», — заявили в ведомстве.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки сбитого БПЛА упали на ферму под Севастополем. По его словам, никто не пострадал и никаких повреждений объектов не зафиксировано.

В Донецке ранило местного жителя

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 50 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 67).

«Поступили сведения о ранении гражданского лица — мужчины, в Кировском районе Донецка. Повреждены семь жилых домостроений в Куйбышевском, Киевском и Кировском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры», — сказано в сводке СЦКК.

Под обстрелами помимо Донецка оказались Мироновский, Горловка и Макеевка. На Донецком направлении ВСУ совершили 35 обстрелов из артиллерии, в том числе с кассетной боевой частью, на Горловском — 15, на Светлодарском — один. Всего, по данным СЦКК, за сутки было выпущено 166 единиц различных боеприпасов.

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