Дроны в Черном море и раненые в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 15 сентября Как Брянская и Белгородская области, а также Донбасс подверглись обстрелам за минувшие сутки

Фото: МО Украины

Надводный беспилотник пытался атаковать ракетный корабль РФ в Черном море, Минобороны отчиталось, что его уничтожили. В ДНР ранено два человека, всего регион обстреляли 70 раз. Приграничные районы Брянской и Белгородской области также попали под обстрелы, как минимум в одном случае есть разрушения, но обошлось без жертв среди мирных жителей. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки — в материале NEWS.ru.

В Белгородской области обстреляли несколько поселений

По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, за последние сутки ВСУ обстреляли регион около 80 раз.

Так, в Белгородском районе ВСУ выпустили по селу Красный Хутор 11 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — восемь, по селам Щетиновка и Черемошное — по шесть. В селе Солнцевка с беспилотника сбросили взрывное устройство. В Краснояружском районе на окраине села Колотиловка с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Шебекинском округе по поселку Красное выпущено пять минометных снарядов, по селу Зиборовка — четыре артиллерийских снаряда, по селам Терезовка и Середа — по три минометных снаряда. Также в Середе, по словам Гладкова, ВСУ сбросили с беспилотника одно взрывное устройство. Помимо этого, из гранатомета было обстреляно село Новая Таволжанка. Там было зафиксировано 29 выстрелов. При этом, как утверждает губернатор Белгородской области, ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений не было.

Фото: МО Украины

В Брянской области повреждены жилые дома

Как заявил вечером 14 сентября брянский губернатор Александр Богомаз, ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского округа. Пострадавших нет, но частично повреждены два жилых дома, сказано в Telegram-канале чиновника.

Морские беспилотники хотели атаковать корабль ЧФ

Около 16:30 14 сентября ВСУ пытались атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» в акватории Черного моря, сообщает Минобороны РФ. Но украинский надводный беспилотник, как заявили в военном ведомстве, «уничтожен огнем из штатного вооружения корабля».

За последние дни это уже не первая атака ВСУ на объекты Черноморского флота. Так, в ночь на 13 сентября ВСУ атаковали Крым, в результате ракетного удара произошел пожар на судоремонтном заводе в Севастополе. Местные жители сообщали о взрывах и дыме в районе 13-го судоремонтного завода Черноморского флота. После этого в Сети появились кадры пожара.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, нападение произошло около 03:00 14 сентября. В Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя надводными беспилотниками — по отряду кораблей Черноморского флота.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем „Василий Быков“ уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — добавили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Baza, всего пострадали 26 человек. Также источник канала рассказал, что в ходе атаки были повреждены большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону». Михаил Развожаев ранее сообщал, что ранения получили 24 человека.

В ДНР ранены два человека

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 70 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 57).

«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Веселом. Повреждены шесть жилых домостроений в Киевском районе Донецка и Валерьяновке, а также два объекта гражданской инфраструктуры», — сказано в сводке СЦКК.

Под обстрелами за сутки оказались Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Михайловка, Ясиноватский район, Макеевка и Валерьяновка.

По данным СЦКК, на Донецком направлении ВСУ совершили 47 обстрелов из артиллерии, в том числе с кассетной боевой частью, на Горловском — 17, на Ясиноватском — пять, на Волновахском — один. Всего по региону было выпущено 224 боеприпаса разных типов.

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