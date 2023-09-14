ВСУ атаковали «Минск» в Крыму: можно ли его восстановить или лучше заменить Эксперты оценили, сколько времени и денег может уйти на ремонт судна

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Десантный корабль «Минск»

В ночь на среду, 13 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами по Севастополю. Во время атаки пострадал большой десантный корабль (БДК) «Минск». В Министерстве обороны Российской Федерации (Минобороны РФ) заверили, что судно восстановят. За счет чего Украине в этот раз удалось пробить пояс ПВО вокруг Севастополя и имеет ли смысл ремонтировать подбитый «Минск» или лучше построить новый корабль, — в материале NEWS.ru.

Сколько ракет удалось сбить над Севастополем

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, в ночь на среду на город была совершена ракетная атака, в районе Южной бухты начался пожар. По его словам, на южную площадку судоремонтного завода (СРЗ) сразу выехали оперативные службы. Позднее Развожаев добавил, что в результате удара по Севастополю 24 человека пострадали, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. По информации Telegram-каналов, еще двое погибли.

На аппаратном заседании правительства города заместитель Развозжаева Евгений Горлов сообщил, что было повреждено восемь домов, большинство из которых — многоквартирные жилые здания. По его словам, представители управляющей компании работали с горожанами на месте обстрела.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ выпустили десять крылатых ракет по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте, где в тот момент находились корабли. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь снарядов.

Другая атака ВСУ была совершена в открытом море, ее целью был отряд Черноморского флота (ЧФ), добавили в военном ведомстве. По информации Минобороны РФ, все три катера противника были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков».

В среду днем в ведомстве сообщили, что во время атаки ВСУ два корабля были повреждены, но они будут восстановлены и продолжат нести боевую службу. Удар пришелся по дизель-электрической субмарине «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск».

Какой должна стать воздушная оборона Севастополя

Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов поделился с NEWS.ru информацией, которую получил из Севастополя после атаки.

«Мне прислали сведения, что там даже разрезали борт — людей спасали. Хорошо, что подлодка сохранилась, я так понимаю, что сейчас она — носитель наших ударных ракет», — сказал экс-глава ЧФ.

По мнению адмирала, необходимо усилить оборону Севастополя. «В спячке оставаться уже нельзя — ни городу, ни военно-морской базе. Теперь он подвергается регулярным нападениям что с воздуха, что с моря. Надо построить эшелонированную оборону, надежную защиту», — пояснил он.

Комоедов считает, что кораблям надо стоять на ремонте краткое время. «Значит, работать там надо денно и нощно, не переставая. Надо сократить время ремонта в несколько раз — от обычных нормативов», — добавил адмирал.

Адмирал предложил вспомнить опыт времен Великой Отечественной войны. «Я уже говорил раньше: если у вас не хватает радиолокационных станций, то тогда, извините, надо людей ставить на дежурство. Территориальную оборону в несколько эшелонов, — пусть смотрят, видят, слушают. Пусть передают и предупреждают обо всем, что летит или по воде идет», — предлагает Комоедов.

По его мнению, если у комплекса ПВО закончились боеприпасы, то на такой случай нужно иметь резервы.

Какие ракеты использовали ВСУ для удара по Севастополю

Севастополь был атакован с помощью британских крылатых ракет Storm Shadow, сообщил Sky News один украинский и один западный источник. Лондон передал Киеву это вооружение в мае этого года. Их дальность полета составляет около 250 км.

Сегодня глава Военно-морского флота Великобритании адмирал Бен Ки не стал отвечать на вопрос журналистов на международной выставке вооружений в Лондоне, британские ли ракеты использовали ВСУ. Он лишь подчеркнул, что в этом случае «запустившие Storm Shadow военные пошли на риск, но атака была продуманной».

Фото: Geoff Lee/MOD/OGL v1.0/wikipedia/commons Tornado GR4 RAF несет под фюзеляжем две ракеты Storm Shadow

Тем временем в Киеве заявили, что удар по Севастополю «был нанесен самолетами». Об этом сообщил командующий ВВС Украины Николай Олещук.

Сколько будет стоить ремонт «Минска»

По мнению Комоедова, пока трудно оценить ущерб, нанесенный ракетами БДК. «„Минск“ — корабль проекта 775, их строила Польша. Это устарелая конструкция, но сама по себе простая: там мало оружия. Он предназначен для перевозки и посадки-высадки десанта», — пояснил адмирал.

Вопрос, восстанавливать или нет, не должен даже обсуждаться, убежден военный эксперт. «У нас больших десантных кораблей не только на Черноморском флоте, а вообще в ВМФ, — считанные единицы. К сожалению, этому не уделяли в свое время должного внимания в Министерстве обороны. Было, помнится, проведено одно совещание, после которого построили новые БДК, но буквально один-два», — подчеркнул бывший главком.

Помимо этого, как объяснил Комоедов, есть трудности, чтобы отправить новый корабль на Черноморский флот. «Надо проходить Босфор и Дарданеллы, — а ворота там пока закрыты, и ключ — у Турции, у „дружественной“ страны», — напоминает эксперт.

Фото: Mike1979 Russia/CC BY-SA 3.0//wikipedia/commons БДК «Минск»

Ветеран боевых действий, капитан I ранга Василий Дандыкин назвал большим плюсом то, что во время атаки корабли стояли без боезапаса. По его мнению, цена и сроки ремонта зависят от оперативности поставки запчастей, которые понадобятся.

«Думаю, в максимально сжатые сроки надо сделать. Наверно, на контроле у министра обороны будет стоять вопрос. Сколько стоит подобная работа? Ремонт — всегда дорогое удовольствие, в любом случае, — и средний, а не только капитальный. Поймите: идут боевые действия. Украина тоже много теряет, — и корабли, и все что угодно. Но у них платит за все, естественно, Запад. Мы платим свои кровные. Но, думаю, постараемся, и главное, чтобы все было качественно сделано», — напоминает эксперт.

Откуда были запущены крылатые ракеты на Севастополь

Storm Shadow были запущены из воздушного пространства Румынии, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, Украине поставили дополнительные носители данных ракет, поскольку ранее российские военные уничтожили практически все украинские Су-24.

«То, что прилетело десять штук, говорит о том, что у Украины, помимо Су-24, которые мы практически обнулили, у них осталось 1-2 штуки, оказались какие-то еще носители этих ракет. А не поставили ли самолеты F-16 американцы через своих партнеров по НАТО? Если это подтверждается, вопрос, откуда взлетали F-16, откуда запустили эти ракеты?» — риторически спрашивает аналитик.

Фото: МО Украины

Как отметил эксперт, главное преимущество сделанных по стелс-технологии Storm Shadow — они могут совершать полет на низких высотах по заранее проложенному маршруту.

Почему удар по Севастополю следовало ожидать

Член комитета Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев отметил в разговоре с NEWS.ru, что важнее всего защищать объекты и территории РФ.

«В первую очередь необходимо улучшить противовоздушную оборону и вводить новые станции разведки воздушных целей», — посоветовал он.

Военный корреспондент Александр Сладков считает, что атака на объекты Черноморского флота была ожидаемой. По его мнению, Киев таким образом демонстрирует свои новые ударные возможности.

«Самая неприятная информация за последние месяцы. Но если разобраться, то ожидаемая <...>. Что это? Демонстрация новых возможностей противника? Ну да. Но главный вопрос в другом: почему сейчас и почему ЧФ? Я думаю, что противника снабжают так, чтоб его потенциал провально не падал, это тревожно, но ожидаемо», — пишет журналист.

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