Норвегия вышла в плей-офф ЧМ-2026 впервые за почти 30 лет Норвегия обыграла Сенегал со счетом 3:2 и вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Норвегии одержала победу над командой Сенегала со счетом 3:2 во втором туре группового этапа, благодаря чему норвежцы квалифицировались в плей-офф чемпионата мира по футболу. Матч состоялся в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США.

В матче забивали Маркус Педерсен и Эрлинг Холанд, которые отметились голами на 48-й и 58-й минутах соответственно. У команды Сенегала в ворота пропустили Исмаила Сарра, оформивший дубль на 53-й и 90+3-й минутах. Таким образом, для Холланда это стал четвертый гол на ЧМ-2026, что ставит его в один ряд с Килианом Мбаппе по количеству забитых мячей. Лидером турнира по голам на данный момент является Лионель Месси из Аргентины, который забил пять мячей.

Для сборной Норвегии это первый выход в плей-офф чемпионата мира с 1998 года. В тот период норвежцы одержали одну победу и сыграли два матча вничью на групповом этапе, после чего были выбиты Италией в 1/8 финала со счетом 0:1.

В настоящее время сборная Франции занимает первое место в группе I с шестью очками, как и норвежцы. Команды Сенегала и Ирака располагаются ниже в таблице, не набрав ни одного очка. В заключительном туре группового этапа норвежцы сыграют против французов, а сенегальцы встретятся с Ираком. Оба матча запланированы на 26 июня.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины одержала победу над Австрией со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе выход в плей-офф. Оба мяча забил Лионель Месси — на 38-й и 90+5-й минутах, при этом на 9-й минуте он не реализовал пенальти.