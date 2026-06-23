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23 июня 2026 в 06:09

На Кубе объявили траур после смерти легенды революции

На Кубе объявлен официальный траур после смерти команданте Менендеса

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Власти Кубы объявили официальный траур в связи со смертью Рамиро Вальдеса Менендеса, одного из исторических лидеров революции, пишет официальной газете Gaceta Oficial. Это решение было опубликовано в понедельник 23 июня указом президента страны Мигеля Диас-Канеля.

Согласно президентскому декрету №1247, опубликованному в официальной газете Gaceta Oficial,траур будет объявлен с 6:00 23 июня до полуночи того же дня. В период траура государственный флаг Кубы будет приспущен на всех государственных учреждениях и военных объектах.

Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на министерства Революционных вооруженных сил, внутренних дел и иностранных дел. Решение о трауре было принято на основании положений Конституции Республики Куба и закона о президенте и вице-президенте.

Рамиро Вальдес Менендес скончался утром 21 июня. Среди его заслуг — участие в штурме казарм Монкада, экспедиции на яхте «Гранма», боевых действиях в Сьерра-Маэстре. Он также принимал участие в сражении при Санта-Кларе и занимал должность второго командира колонны вторжения № 8 «Сиро Редондо», сражаясь вместе с Эрнесто Че Геварой.

Ранее сообщалось, что в возрасте 94 лет скончался один из ключевых участников Кубинской революции Рамиро Вальдес Менендес. Мигель Диас-Канель назвал его уход «потерей отца» и отметил его преданность идеалам революции. Кубинский лидер подчеркнул, что будет помнить его поддержку, советы и образцовую преданность Родине.

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