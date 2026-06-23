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23 июня 2026 в 05:41

В Иране раскрыли детали следующего раунда переговоров с США

МИД Ирана: подготовка к диалогу с США на высоком уровне завершена

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подготовка к следующему этапу переговоров на высоком уровне между Ираном и США завершена, сообщил телеканалу Press TV заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. По его информации, технические переговоры четырех стран прошли успешно.

Полученные результаты позволили завершить подготовку к предстоящим встречам. В соответствии с достигнутыми договоренностями, в переговорах примут участие спикер иранского парламента, глава МИД Ирана, вице-президент США, а также премьер-министры Пакистана и Катара.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар передавал, что стороны достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. В настоящее время все иранские ядерные материалы по-прежнему надежно размещены под землей.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что размораживаемые активы Ирана будут использованы для закупки продовольствия у Соединенных Штатов. Республиканец уточнил, что эти средства будут направлены на приобретение у американских плантаторов кукурузы и сои.

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