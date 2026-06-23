Назван сегмент рынка недвижимости Москвы, в котором оживился спрос

В Москве вырос интерес к элитной недвижимости, заявила NEWS.ru директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина. По ее словам, на столичном рынке стало появляться больше жилья из этого сегмента.

Сегодня большая часть новых проектов в Москве относится к высококлассному жилью, что связано как с растущими требованиями города к архитектуре зданий, так и с переориентацией столичного рынка. Если целевая аудитория в массовом сегменте жилья очень сильно зависит от условий ипотечного кредитования, в том числе субсидированной ипотеки, то в рамках высокобюджетной недвижимости потребитель меньше зависит от кредитных условий. В комфорт-классе за первые четыре месяца 2026-го на рынок выведено 149 тыс. кв. метров — на 40% меньше, чем годом ранее. Элитный сегмент, напротив, показывает оживление: за январь — апрель рынок пополнился на 48 тыс. кв. метров, — поделилась Мамохина.

Она отметила, что на первичном рынке недвижимости Москвы произошли значительные изменения в структуре новых предложений. По словам эксперта, особенно заметно сократилось предложение в бизнес-классе: объем новых объектов на 58% меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года. В то же время, указала топ-менеджер, премиум-сегмент показал рост: за этот период появилось 310 тыс. кв. метров жилья.

Всего с января по апрель этого года на рынок вышло 12 жилых комплексов против 10 за аналогичный период 2025-го. Однако структура новых проектов изменилась практически полностью: восемь стартов пришлось на премиум-класс, еще четыре — на элитное жилье. Для сравнения: в это же время годом ранее 7 из 10 новых проектов относились именно к бизнес-сегменту, еще по одному старту — к комфорт-, премиум- и элит-классам. В целом объем нового предложения, выведенного на рынок в период с января по апрель 2026 года, сократился на 22% относительно аналогичного периода прошлого года, — заключила Мамохина.

Ранее сооснователь Группы Родина Антон Винер заявил, что жители России чаще всего жалуются на шум от проезжающих через жилые районы машин. По его словам, примерно 18% опрошенных беспокоятся из-за нехватки зон отдыха для пожилых людей.