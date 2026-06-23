Готовивших теракт в Пятигорске по заданию Киева россиянок арестовали

Двух женщин, задержанных за подготовку теракта в отношении сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске, заключили под стражу сроком на два месяца, заявила в Telegram-канале представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, 19-летняя девушка и 47-летняя женщина подозреваются в покушении на теракт, незаконной перевозке боеприпасов и изготовлении взрывчатых устройств.

По ходатайству следствия судом в отношении фигуранток избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — подчеркнула Петренко.

По данным следствия, фигурантки, действуя по заданию украинских кураторов, приехали из Москвы в Пятигорск. При этом женщины не были знакомы друг с другом, каждая из них действовала обособленно. Они забрали из тайников рюкзаки, в которых хранилась взрывчатка, и собирались оставить их на КПП одного из зданий силовых ведомств.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые готовили подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Московской области. Один из мужчин рассказал, что должен был устроить подрыв при прохождении цистерн с топливом. Для этого они провели разведку на ж/д путях и подобрали удобное место для установки СВУ.