Появились новые подробности о подготовке двойного теракта в Пятигорске

Две женщины, задержанные за подготовку теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске, прибыли из Москвы и не были знакомы друг с другом, сообщил Следственный комитет России. По его данным, фигурантки действовали обособленно и не знали, какую роль им уготовили украинские кураторы, передает ТАСС.

По данным следствия, не позднее 18 июня текущего года фигурантки, действуя по заданию украинских кураторов, прибыли из Москвы в Пятигорск с целью совершения террористических актов. <…> Каждая из них действовала обособленно, и они не знали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обеим фигурантам уже избрали меру пресечения. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу на время расследования.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Воронеже агента украинских спецслужб, который по заданию кураторов наблюдал за военными объектами в Московском регионе. По данным следствия, фигурант 2005 года рождения также участвовал в работе украинских кол-центров.