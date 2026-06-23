В РФ зафиксировали наибольшее число пострадавших от ударов ВСУ в 2026 году

В РФ зафиксировали наибольшее число пострадавших от ударов ВСУ в 2026 году Мирошник: в России на неделе от ударов ВСУ пострадали более 290 человек

Более 290 жителей российских регионов пострадали от ударов украинских вооруженных сил на прошлой неделе, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, это стало самым высоким показателем с начала года.

За прошедшие семь дней от атак вооруженных формирований Киева пострадали более 290 мирных жителей. Это наибольшее число пострадавших за неделю с начала 2026 года, — отметил он.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей. При этом утром 21 июня сбили 239 украинских беспилотников над регионами России.