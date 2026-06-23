Злаковый и плесневый ад: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 23–25 июня

Злаковый и плесневый ад: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 23–25 июня

Первый месяц лета плавно движется к завершению. А вот для людей с поллинозом смена чисел на календаре означает лишь продолжение активной фазы цветения. Определяем уровень пыльцы в Москве сегодня, а также выясняем, какие аллергены пылят сейчас и как бороться с поллинозом, в том числе с помощью изменений в ежедневном меню.

Пыльца сегодня: прогноз на 23–25 июня

В конце первого летнего месяца угрозу для поллинозников все так же представляют злаки. Это широкое понятие объединяет как культурные посевы вроде пшеницы, овса, кукурузы и других, так и дикорастущие (ежа, лисохвост, тимофеевка луговая и прочие).

В период с 23 по 25 июня уровень пыльцы в воздухе сравнительно высокий. Концентрация пыльцевого облака составила от 100 до 1000 частиц на кубический метр. И частые июньские дожди с грозами никак не облегчают ситуацию.

В воздухе также отмечается высокая концентрация споров кладоспориума. В широких кругах он именуется черной плесенью. Это грибок, встречаемый как в помещениях, так и в почве и в других пространствах. Его споры служат триггером для базовой аллергической реакции в виде насморка, чихания, покраснения слизистых и других распространенных симптомов. Его плотность сейчас превышает отметку в 600 единиц на кубический метр.

Пыльца сегодня: прогноз на 23–25 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Памятка по самопомощи в сезон цветения злаков

Базовый принцип облегчения состояния — максимальное дистанцирование от раздражителя.

По возможности планируйте выходы из дома на вечернее или дождливое время, избегая сухих безветренных дней и ранних утренних часов, когда пыльцевой фон особенно густ. После прогулки сразу отправляйтесь в душ. Смена одежды и мытье головы тоже обязательны: это удаляет осевшие на коже и волосах частицы аллергенов. В квартире держите окна плотно закрытыми, включите бытовые очистители с HEPA-фильтрами и проводите влажную уборку каждый день. Для защиты глаз на улице носите солнцезащитные очки, а при сильном ветре используйте одноразовую маску.

Для облегчения симптомов можно использовать препараты, назначенные врачом: антигистаминные таблетки или назальные спреи, а также спреи с кортикостероидами, которые эффективно снимают воспаление. Помните, что назальные кортикостероиды начинают действовать не сразу, а через несколько часов или дней после начала приема, поэтому их важно начинать использовать заранее, до старта обострения. Эффективным методом также является промывание носа солевым раствором для удаления пыльцы со слизистой.

Следите за прогнозом уровня пыльцы и при необходимости корректируйте свой режим дня. Если симптомы сохраняются или усиливаются, обязательно обратитесь к врачу-аллергологу для подбора индивидуальной терапии и обсуждения возможности проведения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Она проводится уже после сезона цветения, но является единственным способом бороться не с симптомами, а с самой аллергией.

Тест на аллергическую реакцию Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как проявляется аллергия на злаки

Аллергия на пыльцу злаковых трав, также известная как сенная лихорадка, в первую очередь проявляется классическими симптомами респираторной аллергии. В летний сезон цветения злаков (в средней полосе это обычно июнь-июль) у чувствительных людей возникают:

зуд и покраснение глаз;

обильное слезотечение;

заложенность носа с жидкими выделениями;

приступы чихания.

Также может беспокоить зуд в области неба и горла. Эти проявления связаны с аллергическим ринитом и конъюнктивитом, развивающимися при вдыхании микроскопических, легко распространяемых ветром пыльцевых зерен.

Помимо симптомов со стороны дыхательных путей и глаз, аллергия на злаки нередко затрагивает кожу. Особенно часто это происходит при прямом контакте с травой, когда на коже могут появляться покраснения, зудящие волдыри (крапивница) и различные высыпания. Кроме того, у людей с бронхиальной астмой воздействие пыльцы злаков может стать мощным триггером обострения, вызывая кашель, свистящее дыхание и чувство стеснения в груди.

Существуют и более специфические формы проявления аллергии на злаки. В редких случаях возможно развитие тяжелого системного состояния — анафилаксии, которая может быть опасна для жизни. Также важно помнить, что аллергия может быть не только на пыльцу, но и на продукты из злаков (например, ржаную муку), причем возможны перекрестные реакции: сенсибилизация к пыльце может сопровождаться непереносимостью определенных злаковых культур и даже некоторых фруктов. Таким образом, проявления аллергии на злаки многообразны — от легкого сезонного дискомфорта до серьезных состояний, требующих медицинского вмешательства.

Перекрестная аллергия на злаки: что нельзя есть Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перекрестная аллергия на злаки: что нельзя есть

При аллергии на пыльцу злаковых трав иммунная система может по ошибке реагировать на продукты, белки которых схожи по структуре с пыльцевыми аллергенами. Это явление называется перекрестной аллергией и чаще всего проявляется в виде орального аллергического синдрома: зуда, покалывания и отека губ, неба и горла после еды. В основе многих перекрестных реакций лежат белки-профилины, которые широко распространены в растениях. Аллергикам на злаковые травы следует с осторожностью относиться к следующему списку продуктов, способных вызвать перекрестную реакцию:

Злаки и продукты их переработки: пшеница, рожь, ячмень, овес; хлеб, выпечка, макароны, каши, отруби, а также пиво, виски и квас. Бобовые и орехи: соя, бобы, горох, арахис. Овощи и фрукты: томаты, картофель, сельдерей, а также клубника, земляника и цитрусовые.

Запомните: перекрестная реакция строго индивидуальна и встречается не у всех. Кроме того, термическая обработка разрушает подавляющее число аллергенных белков, поэтому отварные, тушеные или консервированные плоды часто переносятся легче свежих. Но финальное решение о расширении или сужении диеты остается за аллергологом, который опирается на результаты анализов и личную историю пациента.

Подробнее о способах самопомощи в разгар аллергосезона читайте в нашем календаре цветения на 2026 год.