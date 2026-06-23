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23 июня 2026 в 07:10

Коллекционеров могут лишить возможности получить вещи с «Титаника»

AP: американские власти намерены запретить продажу предметов с «Титаника»

Пассажирский лайнер «Титаник» перед отплытием из Саутгемптона, 1912 год Пассажирский лайнер «Титаник» перед отплытием из Саутгемптона, 1912 год Фото: United Archives / WHA/IMAGO/Global Look Press
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Американское правительство выступило против планов компании RMS Titanic выставить на аукцион предметы, поднятые с затонувшего в 1912 году лайнера. Как сообщает Associated Press, ведомство NOAA обратилось в суд с требованием остановить торги, ссылаясь на нарушение прежних договоренностей.

Изначально фирма давала обязательство не продавать поднятые ценности. Они собиралась экспонировать их в музейных и выставочных пространствах.

Однако позже стало известно, что RMS Titanic намеревается реализовать с молотка личные вещи пассажиров и членов экипажа, кухонную утварь, а также декоративные элементы интерьера. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США считает, что коммерческая реализация этих объектов разрушит мемориальную ценность коллекции и противоречит духу соглашений, заключенных между государством и держателем прав на подъем артефактов. Именно поэтому федеральное ведомство настаивает на судебном запрете.

Если суд встанет на сторону NOAA, аукцион будет сорван, а коллекция останется в общественном доступе. В противном случае предметы с одного из самых известных кораблекрушений в истории могут разойтись по частным собраниям, что лишит будущие поколения возможности видеть их в культурном контексте, резюмировали авторы публикации.

Ранее сообщалось, что родственники выжившего на «Титанике» россиянина перебрались в Москву и занялись благотворительностью. Внучка спасшегося Мурзакана Кучиева Индира рассказала, что дед попал на борт легендарного корабля, когда ему было 22 года.

США
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