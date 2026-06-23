Более десятка дронов уничтожено за ночь в российском регионе Более десятка БПЛА уничтожено за ночь в семи районах Ростовской области

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более десятка БПЛА в семи районах региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Сегодня ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовская область уничтожены более десятка БПЛА в семи районах области: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском, — сказано в сообщении.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей. При этом утром 21 июня сбили 239 украинских беспилотников над регионами России.