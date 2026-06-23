Стаффорд Дизель перехватил украинский FPV-дрон и спас разведчиков

Стаффордширский терьер по кличке Дизель погиб при перехвате пикирующего украинского FPV-дрона, рассказал РИА Новости военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Воробей. Благодаря этому он спас жизни четверым бойцам Вооруженных сил России. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По словам военнослужащего, разведчики двигались группами по два человека, когда стали целью дрона. Собака, находившаяся с подразделением, прыгнула на беспилотник и схватила его в полете. В результате взрыва Дизель погиб, однако все четверо разведчиков остались невредимы.

Он прыгал на птиц <...>. Вылетел FPV-дрон, и пес, который находился с нами, прыгнул на него. Во время удара он схватил дрон на лету, — поделился боец.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ передавала, что средства ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей 141 украинский беспилотник. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. По его словам, среди пострадавших — женщина и девочка 2021 года рождения, их госпитализировали.