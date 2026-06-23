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23 июня 2026 в 07:38

В Алтайском крае нашли пропавшего подростка

В Алтайском крае найден живым пропавший 14-летний школьник

Работа оперативного штаба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Работа оперативного штаба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Подросток в возрасте 14 лет, исчезнувший в Алтайском крае 15 июня, найден живым, информирует региональный отряд «ЛизаАлерт». Ориентировка о пропаже мальчика была размещена 21 июня. О подробностях обстоятельств исчезновения ребенка не сообщается.

Найден, жив, — сказано в сообщении.

Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что в Барнауле разыскивают пропавшего без вести 14-летнего Тимофея Устинкова. Местонахождение ребенка неизвестно с 15 июня.

До этого председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что большая часть пропавших людей имеет проблемы со здоровьем и психические расстройства. По его словам, дети исчезают после ссор с родителями или сверстниками.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в поселке Врангель Приморского края избил и изнасиловал ее до расправы. Перед убийством школьник долго издевался над девочкой.

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