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21 июня 2026 в 19:25

В Барнауле почти неделю разыскивают пропавшего мальчика

В Барнауле продолжаются поиски пропавшего 15 июня мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Барнауле разыскивают пропавшего без вести 14-летнего Тимофея Устинкова, сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте». Местонахождение ребенка неизвестно с 15 июня.

Рост школьника составляет около 176 см, он худощавого телосложения, с русыми волосами и серо-голубыми глазами. Во что был одет подросток в день исчезновения, неизвестно. В ориентировке также указано, что Тимофей может находиться за пределами Барнаула.

Ранее девочка пропала после прогулки в деревне Уфимцево. К поискам подключились полиция и добровольцы «ЛизаАлерт». Кроме того, для обследования территории использовались беспилотники. На третьи сутки поисков было обнаружено тело ребенка.

До этого спасатели обнаружили тело девочки 2013 года рождения в реке Сок Самарской области. На протяжении трех дней водолазами и гидролокатором было обследовано около двух километров дна реки. Только на третий день им удалось обнаружить погибшую под завалами из бревен. Спасатели рассказали, что тело находилось на глубине шести метров.

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