Лишение гражданства, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас Меладзе

Лишение гражданства, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас Меладзе

23 июня певцу Валерию Меладзе исполняется 61 год. Как сложилась личная жизнь артиста, что известно о его политической позиции, чем он занимается сейчас?

Чем прославился Меладзе

Валерий Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. После школы он поступил в Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова, который успешно окончил.

В 1989 году он вместе с братом, композитором Константином Меладзе, стал выступать в составе арт-рок-группы «Диалог».

Валерий впервые вышел на большую сцену с песней «Не тревожь мне душу, скрипка» на концерте «Звездный вечер в Лужниках» в 1992 году. Однако братья стремились к большему. Они решили рискнуть и отправили кассету со своими композициями Алле Пугачевой. Примадонна неожиданно позвала их на съемки «Рождественских встреч».

На первой же репетиции Пугачева предложила артистам немного расслабиться и потанцевать. Она поставила песню «Лимбо», а Валерию Меладзе посоветовала распеться. Не подозревая ничего необычного, Меладзе начал исполнять свой первый хит, не заметив, что его снимают камеры. Это видео до сих пор можно найти в интернете: молодой артист в стильной кожаной куртке и темных очках страстно поет в окружении звезд эстрады.

Через два года вышел его дебютный альбом «Сэра», где все 16 песен написал Константин. Пластинка быстро стала популярной.

За годы на сцене Валерий выпустил десятки композиций, в том числе с группой «ВИА Гра», наиболее популярные из них: «Небеса», «Салют, Вера», «Иностранец», «Океан и три реки», «Свет уходящего солнца», «Красиво» и другие.

Что известно о личной жизни и изменах Меладзе

Валерий Меладзе с 1989 по 2014 год состоял в браке с Ириной Меладзе. В 1990 году у супругов родился сын, который умер спустя 10 дней. Позднее на свет появились три дочери — Инга, София и Арина.

В 2014 году Меладзе женился на Альбине Джанабаевой, бывшей солистке группы «ВИА Гра». В 2020 году, в программе «Личные связи», певец открыто признался в измене своей первой жене. Он сообщил, что их роман длится уже более 16 лет, и восемь из них пришлись на время, когда он был в браке.

Джанабаева и Меладзе воспитывают троих общих детей. Первый сын пары Константин родился в 2004 году, за 10 лет до свадьбы артистов. В 2014 году на свет также появился сын Лука, в 2021 году — дочь Агата.

«Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее есть сын от Валеры», — делилась первая супруга музыканта.

Как Меладзе относится к СВО

24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, Валерий Меладзе заявил, что «сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда».

В январе 2023 года артист оказался в центре скандала. На концерте в Дубае он продолжил проукраинский националистический лозунг в разговоре с фанатом. Соответствующее видео было опубликовано в Сети и получило большую огласку, после чего Меладзе лично прокомментировал ситуацию.

«Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заявил исполнитель.

В сентябре 2025 года Telegram-канал Mash сообщил, что часть доходов от европейского тура Валерия Меладзе может направляться на помощь ВСУ через организацию, поддерживающую Украину. Однако источник отметил, что сам артист может об этом не знать.

«Валерия Меладзе могут признать иноагентом, запретить въезд в Россию и лишить гражданства — после информации о его связи с проукраинскими организаторами концертов, которые финансируют ВСУ и тщательно это скрывают», — отметил источник.

Лишить Меладзе российского гражданства также призывали организация «Армия защитников Отечества» и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Чем Меладзе занимается сейчас

Валерий Меладзе живет в Испании с семьей, выступает в Европе и странах бывшего СНГ. У певца есть совместный бизнес с сестрой Лианой в России. По информации Telegram-канала SHOT, им принадлежит трехэтажный торговый центр в Восточном Бирюлеве, который принес прибыль в 16 млн рублей за прошлый год.

Недавно на продажу выставили особняк Меладзе в элитном поселке Миллениум Парк под Москвой. Артист приобрел дом в подарок дочери, но она отказалась там жить. Теперь особняк продают за 345 миллионов рублей, сообщает Mash.

«Дом надо доделывать — косметический ремонт слабый, местами требуется восстановление. Формат „заехал и живи“ не получился. Дочь сказала нет — не тот стиль и далековато», — отметил источник.

Меладзе иногда приезжает в Россию, в том числе на лечение, сообщает SHOT. По его данным, в прошлом году исполнитель потратил более 400 тысяч рублей на обследования.

«Валерий Меладзе потратил почти полмиллиона на лечение в российских клиниках. В перерывах между заграничными гастролями певец стабильно проходит разные обследования в частных медцентрах в Москве», — говорится в сообщении канала.

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