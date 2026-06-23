Шойгу рассказал о планах России провести второй форум по безопасности Шойгу: Россия проведет второй международный форум по безопасности в 2027 году

Россия намерена провести второй международный форум по безопасности в 2027 году, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая Ван И. По его словам, которые приводит ТАСС, решение связано с эффективностью первого форума, прошедшего в конце мая.

В следующем году мы также предполагаем провести форум с учетом того, что прошедший в конце мая в России первый форум показал свою эффективность, — отметил Шойгу.

Говоря о взаимодействии Москвы и Пекина, секретарь Совбеза подчеркнул, что оно уплотняется в многосторонних форматах — ООН, БРИКС, ШОС, G20, АТЭС. Главной движущей силой, добавил он, остаются контакты лидеров, в том числе недавний 25-й визит президента РФ Владимира Путина в Китай.

Вместе с тем Шойгу выступил с инициативой о формировании в рамках БРИКС специализированных структур для быстрого реагирования на кризисные ситуации. По его мнению, объединение нуждается в практических инструментах коллективного противодействия угрозам. Он подчеркнул, что нарастающая напряженность в мире требует от стран-участниц объединения усилий не только в политической, но и в оперативно-технической плоскости.