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23 июня 2026 в 06:00

Юрист ответила, как наказать мужа за трату алиментов на собственные нужды

Юрист Штейнфельд призвала фиксировать сторис мужа для пересмотра алиментов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сохраненные сторис бывшего супруга, на которых он посещает рестораны и дорогие отели, можно использовать как доказательство в суде для пересмотра алиментов, заявила NEWS.ru семейный юрист Анна Штейнфельд. По ее словам, если экс-возлюбленный тратит деньги на развлечения, вместо того чтобы содержать ребенка, это является весомым аргументом для обращения в инстанцию.

Можно ли что-то сделать, если экс-супруг потратил алименты на рестораны в отпуске с новым партнером? Да, можно. Более того, фотографии в соцсетях работают как отличное доказательство. Сторис из ресторана, отелей, пляжа — все это суд берет во внимание. Фиксируем скриншотами и действуем по одному из двух сценариев. Сценарий первый: алименты уже взысканы, но их размер минимален. Если бывший супруг официально получает копейки, а по факту тратит значительно больше, это основание для пересмотра размера выплат. Многое зависит от изначальной формы взыскания и от того, сколько реально уходит на ребенка. Суд учтет не только доходы, но и расходы, — сказала Штейнфельд.

Она добавила, что второй сценарий касается ситуации, когда алименты еще не были взысканы официально. По его словам, в этом случае скриншоты из социальных сетей помогут сформировать доказательную базу с самого начала процесса.

Второй сценарий касается ситуации, когда алименты еще не были взысканы. Здесь соцсети помогают сформировать базу с самого начала. Размер доходов — не единственный решающий фактор. Суд учитывает реальные траты на ребенка и уровень жизни плательщика. Если экс-супруг позволяет себе отпуска и рестораны, но не участвует в содержании ребенка, это весомый аргумент, — заключила Штейнфельд.

Ранее юрист и доцент Финансового университета Оксана Васильева заявила, что некоторые мужчины воспринимают алименты как деньги для бывшей жены. Она отметила, что уклонение от уплаты также может быть наказанием бывшей партнерши.

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Юрист ответила, как наказать мужа за трату алиментов на собственные нужды
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