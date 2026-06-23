Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Китае

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Китае Минтуризма Приморья: автобус с 24 российскими туристами попал в ДТП в Хуньчуне

В китайском городе Хуньчунь произошло столкновение туристического автобуса с большегрузным автомобилем, перевозившим экскаватор. В салоне находились 33 пассажира, из которых 24 — граждане России, сообщили РЕН ТВ в краевом Министерстве туризма.

Инцидент случился 22 июня. По предварительным данным, никто из путешественников из РФ не пострадал. Водитель грузовика совершил въезд в автобус, после чего троим гражданам Китая потребовалась медицинская помощь. Все российские туристы, находившиеся в салоне, отделались без травм. Важно отметить, что они прибыли в КНР не в составе организованной группы, а воспользовались механизмом безвизовых поездок.

В настоящее время региональное ведомство держит на постоянном контроле ситуацию. Оно поддерживает оперативную связь с Генеральным консульством Китайской Народной Республики во Владивостоке для координации возможных действий.

Ранее сообщалось, что в Анталье в саду трехэтажного жилого дома в районе Гюзелоба было обнаружено тело гражданина России Сергея Т. Причины его смерти устанавливаются. Местные жители заметили лежавшего без движения мужчину и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место медики констатировали смерть.