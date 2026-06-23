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23 июня 2026 в 04:00

Перелом в СВО, горит вся Украина: пылают центры БПЛА, нефтебазы, аэродромы

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В ночь на 22 июня ударам с применением ракет «Искандер» и БПЛА «Герань» подверглись стратегические объекты ВСУ: сообщается о поражении целей под Киевом, в Запорожье, окрестностях Одессы и других украинских городов. Минобороны РФ не комментировало эти данные. При этом опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: этим атаки российских войск не ограничатся. Как ВС РФ утюжат тылы противника и почему СВО вышла на новый уровень — в материале NEWS.ru.

Какие цели ВС РФ поразили на Украине

Министерство обороны России 22 июня сообщило, что в течение суток ВС РФ нанесли удары по используемым ВСУ складам горючего, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Кроме того, были поражены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пункты временной дислокации украинской армии в 142 районах.

Воздушные силы Украины в свою очередь заявили, что минувшей ночью российские войска запустили по целям на территории республики баллистическую ракету из комплекса «Искандер-М» и почти 90 ударных БПЛА «Герань». Какие конкретно мишени попали под обстрел, не уточняется. Однако Telegram-канал AMK Mapping предполагает, что «Искандер» мог поразить мост в районе села Маяки Одесской области — один из главных логистических путей, которые связывают Украину с поставками с Запада. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Украинские СМИ также сообщали об ударах «Гераней» по трем сухогрузам, направлявшимся в порты Одесской области под флагами Панамы, Палау и Белиза. Предположительно, наиболее серьезные повреждения получило турецкое судно VICTRESS. Какой груз на нем был, неизвестно. Однако на спутниковой карте пожаров FIRMS появилась тепловая метка в Черном море, что говорит о чрезвычайно мощном возгорании. Подтверждения от МО РФ не поступало.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, по информации Telegram-каналов, ударные БПЛА могли атаковать солнечные электростанции и подстанции в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Сообщается и о поражении нефтебазы «Канцеровка» в районе Высокогорного Запорожской области — объект мог получить серию прямых попаданий. Эту информацию в российском Минобороны также не комментировали.

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что ВС РФ и ВСУ сейчас обмениваются ударами по тылам. По его словам, за последние недели СВО вышла на новый уровень.

«Украина и Запад поняли, что на поле боя им ничего не светит, что фронт рушится, поэтому перенесли военную активность на российские тылы. Их задача — посеять внутри российского общества панику. Россия же планомерно и системно рушит всю инфраструктуру Украины, которая каким-либо образом участвует в поддержке ВСУ», — пояснил он.

Куда и зачем бьют ВС РФ

Координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев в своем Telegram-канале написал, что за последние сутки было зафиксировано «13 эпизодов ударов» по восьми областям Украины. По его мнению, их основная суть — не в интенсивности, а в географии.

«Удары „разложены“ по всей территории: от приграничных Сум до западного Ровно и южной Одессы. Это создает эффект растянутого давления, при котором система обороны вынуждена реагировать сразу на нескольких направлениях без возможности локальной концентрации», — пишет он. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

При этом ранее представители российской власти анонсировали комплексные удары по военным целям на Украине в ответ на террористические атаки ВСУ в регионах РФ. Так, например, министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал:

«Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил Украины».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обращал внимание, что удары ВС РФ по целям, связанным с ВСУ, — это системная работа.

«Ищите больше съемок из различных городов Украины​​​. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил», — подчеркивал он.

Военный эксперт, политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru предположил, что сейчас перед российской армией стоит задача полностью «вынести» военную инфраструктуру противника.

«Но будем объективны — задача непростая», — подчеркнул он.

Как ВС РФ разрушат украинский тыл

По словам Перенджиева, впереди у российской армии много работы. Он отметил: основные сложности для ВС РФ сейчас представляет тот факт, что Украина «залезла под землю».

«На территории Киевского, Одесского и Закарпатского военных округов с конца 1940-х до конца 1980-х были построены десятки бункеров, способных выдержать даже ядерный удар. Туда давно перенесли предприятия ВПК, цеха по сборке беспилотников, мастерские для ремонта военной техники, склады боеприпасов и многое другое», — пояснил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом строительство подземных объектов, отметил аналитик, продолжалось на Украине вплоть до начала СВО в 2022 году. Причем руководили этим процессом специалисты из стран НАТО, подчеркнул Перенджиев.

«В районе Очакова, например, в 2010-х появилась американо-британская подземная военная база. Там готовят подводных пловцов для совершения диверсий в Крыму и операторов дронов — безэкипажных морских катеров для атак на российские суда», — напомнил эксперт.

По мнению Перенджиева, уничтожить всю эту заглубленную инфраструктуру не так просто.

«Нужно много ракет „Кинжал“. Или сразу „Орешник“, вызывающий землетрясение. Но есть и хорошая новость: Россия уже планомерно уничтожает всю энергетическую инфраструктуру Украины. А без электричества и топлива для дизель-генераторов никакие военные объекты, даже надежно укрытые под землей, действовать не могут», — заметил специалист.

Дандыкин полагает, что в планах у российского командования действительно могут быть новые удары «Орешником» по украинской территории. Но этим делом не ограничится.

«Не исключены и удары тактическим ядерным оружием. А следующим шагом станут персональные атаки на киевскую верхушку — президента Владимира Зеленского и его приближенных. Это отвечает цели уничтожения Украины как площадки для войны Запада с Россией», — заключил эксперт.

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