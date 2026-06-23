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23 июня 2026 в 04:11

Франция всухую разгромила Ирак и вышла в плей-офф ЧМ

Франция выиграла со счетом 3:0 у Ирака и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сборная Франции одержала победу над командой Ирака со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа, благодаря чему она вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.

Голы у французов забили Килиан Мбаппе (на 14-й и 54-й минутах) и Усман Дембеле (на 66-й минуте). Матч был прерван после первого тайма из-за погодных условий, и команды возобновили игру спустя два часа. На турнирах в США действует строгий протокол безопасности, согласно которому при обнаружении молнии в радиусе 13 километров от стадиона игра немедленно останавливается, после чего игроки уходят в раздевалки, и начинается 30-минутный отсчет, который повторяется при каждом новом разряде.

После двух игр сборная Франции набрала шесть очков и занимает лидирующее место в группе I, тогда как Ирак находится на четвертом месте без очков. Позднее во вторник состоится матч соперников Ирака по квартету — Норвегии и Сенегала. В заключительном туре группового этапа французы сыграют с норвежцами 26 июня, а иракцы встретятся с сенегальцами в тот же день. Обе игры запланированы на 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины одержала победу над Австрией со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе выход в плей-офф. Оба мяча забил Лионель Месси — на 38-й и 90+5-й минутах, при этом на 9-й минуте он не реализовал пенальти.

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