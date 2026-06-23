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23 июня 2026 в 04:19

Мошенники могут «уничтожить» пенсионные накопления россиян

Депутат Немкин: аферисты убеждают россиян перевести им пенсионные накопления

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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Мошенники освоили свежий сценарий обмана, выдавая себя за работников Социального фонда и негосударственных пенсионных фондов. Жертвам предлагают якобы срочно сменить страховщика для сохранения или приумножения накоплений, но реальная цель аферистов — личные данные и деньги, сообщил депутат Антон Немкин РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что новая уловка эксплуатирует пробелы в знаниях граждан о том, как устроена накопительная пенсионная система. Под видом финансовых консультантов мошенники торопят человека с решением, требуя оформить перевод в другой фонд, и под этим предлогом выуживают коды из СМС, пароли от «Госуслуг» или паспортные данные. Полученной информации достаточно не только для фиктивного перевода средств, но и для последующих кредитных или банковских махинаций от имени потерпевшего.

Стоит всегда держать в уме, что любые решения о переводе пенсионных накоплений требуют взвешенного подхода и самостоятельной проверки информации. Гражданам необходимо внимательно относиться к любым звонкам с предложениями срочно перевести средства, особенно если собеседник оказывает психологическое давление, торопит с принятием решения или требует сообщить конфиденциальные сведения, — уточнил Немкин.

Депутат рекомендовал обращаться за справками о состоянии счета исключительно через официальные порталы или при личном визите в уполномоченные организации. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают по телефону пароли и коды подтверждения.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана, предлагая пользователям проверить штрафы ГИБДД и задолженности за символическую плату в пять рублей. Однако на самом деле целью злоумышленников является хищение данных банковских карт и денег.

Общество
мошенники
пенсии
накопления
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