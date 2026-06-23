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23 июня 2026 в 04:33

«Бомбовый дождь» ВС РФ накрыл остров под Николаевом, где работали британцы

Координатор подполья Лебедев: бомбы ВС РФ накрыли военный остров под Николаевом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российская авиация применила корректируемые бомбы против острова Первомайский (Майский) в акватории Николаевской области. Целью удара были объекты противника, включая площадку, где до этого находились военные специалисты из Великобритании, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своих социальных сетях. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Атаке, как уточняется, подверглись прежде всего средства РЭБ, развернутые на этом искусственном острове, который был насыпан еще в советское время и традиционно использовался для военных нужд. Кроме того, по неподтвержденным официально данным, в результате поражения целей уничтожены два малых катера. Потери личного состава украинской стороны могут достигать десяти человек.

Островная территория расположена в стратегической точке между городом Очаков и Кинбурнской косой. Известно, что в недавнее время там базировались британские инструкторы, которые занимались обучением украинских военных навыкам ведения морских спецопераций.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска в минувшие выходные активизировали наступательные действия юго-западнее Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. По его словам, подразделениям удалось продвинуться и закрепиться на новых позициях. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

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«Бомбовый дождь» ВС РФ накрыл остров под Николаевом, где работали британцы
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