Нутрициолог объяснила, почему домашняя еда кажется самой вкусной

Домашняя еда кажется вкуснее ресторанной благодаря детским воспоминаниям и ощущению безопасности, заявила NEWS.ru ароматерапевт и нутрициолог Елена Милаева. По ее словам, мозг связывает знакомые вкусы с теплом и заботой, что делает процесс приема пищи особенным.

Замечали ли вы, что домашняя еда всегда кажется вкуснее, если ее готовили не вы? Когда мама варит суп как в детстве, мозг активирует воспоминания о безопасности и тепле. Вкус становится носителем эмоций. А ресторан не может повторить эту атмосферу. Кроме того, близкие выбирают свежие продукты, не используют вторичные жиры, не экономят на качестве. Это подсознательно считывается как акт любви, усиливая удовольствие от еды. Бабушка знает, что вы не любите лук, а мама посолит так, как вы привыкли. То есть дома еду готовят под вас, а не по стандартному рецепту. Дома мозг не анализирует обстановку, не контролирует социальные роли. Вы расслаблены, рецепторы работают активнее, — пояснила Милаева.

Она добавила, что в ресторане чаще всего внимание рассеивается, поэтому вкус еды ощущается поверхностно. По словам эксперта, домашняя пища предсказуема, в ней мало сложных сочетаний, а это делает ее комфортнее для восприятия.

Ранее врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова заявила, что одинаковые завтраки каждый день негативно влияют на организм, лишая его полезных веществ. По ее словам, утренний прием пищи должен быть разнообразным и содержать сезонные продукты.