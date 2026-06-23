Решение европейского издания Politico Europe в последний момент снять с публикации материал главы МИД России Сергея Лаврова свидетельствует о глубоком дисбалансе в западной медиасреде, заявил в беседе с РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер. Он отметил, что СМИ все чаще отказываются от своей просветительской роли.

Статья, посвященная вопросам глобальной безопасности, в итоге вышла на российских площадках. Картайзер, который неоднократно подвергался критике со стороны коллег по парламенту за призывы к диалогу с Москвой, подчеркнул, что инцидент обнажает системные проблемы. По его мнению, даже при декларируемом плюрализме пропагандистские установки легко вытесняют альтернативные взгляды.

Это заставляет задуматься о том, что западная демократия переживает кризис, а СМИ больше не выполняют свою функцию. Несмотря на плюрализм общества, пропаганда оказывается способна легко навязывать свою повестку. Это печально, — отметил евродепутат.

Сам Лавров в своей работе писал, что предлагаемые Европой переговорные инициативы направлены не на урегулирование, а на паузу для перевооружения Киева. Кроме того, он предупреждал об опасности прямой военной конфронтации между НАТО и Россией, которая несет риски эскалации вплоть до ядерного сценария.

Ранее сообщалось, что отказ ряда западных СМИ публиковать российскую точку зрения свидетельствует об их неуверенности в собственной позиции. Европа опасается аргументов Москвы.