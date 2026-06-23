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23 июня 2026 в 05:12

«Победа будет за нами»: посол РФ раскрыл судьбу нацизма после СВО

Посол Дарчиев: новая инкарнация нацизма будет уничтожена в ходе СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Нацизм в его новой форме будет повержен в ходе специальной военной операции на Украине, цитирует РИА Новости посла России в США Александра Дарчиева. Это заявление он сделал на акции «Свеча памяти», проходящей в посольстве страны в Вашингтоне.

Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами <...>. Ведь наше дело правое, — добавил он.

Ранее лидер партии BSW Сара Вагенкнехт подвергла критике политику властей ФРГ в связи с 85-й годовщиной нападения вермахта на СССР. Она назвала стирание памяти об этом событии недостойной политикой. Подобная стратегия соответствует новому немецкому духу времени, который, по ее мнению, стремится ментально подготовить жителей страны к грядущей войне с Россией.

До этого президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба Кремля. Церемония прошла в Александровском саду. Солдаты Почетного караула установили венок из красных роз и гвоздик у Вечного огня.

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